2018-11-26T20:01:46+03:00
Общество

В ЗСК наметили точки роста Анапы

Серия круглых столов в рамках Дней муниципалитетов края проходит в краевом парламенте
Екатерина БУГАЙ
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В городе-курорте есть ряд нерешенных вопросов в социальной сфереВ городе-курорте есть ряд нерешенных вопросов в социальной сфере
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В этом году Законодательное собрание Краснодарского края провело серию круглых столов в рамках Дней муниципалитетов. Это совершенно новый формат, созданный по инициативе председателя ЗСК Юрия Бурлачко, позволяющий наиболее эффективно работать на местах. Кроме того, такая форма работы соответствует требованиям положений Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Мы решили переформатировать наши традиционные встречи. Вместо того, чтобы везти в парламент продукцию, показывать достижения муниципального образования, мы пошли другим путём. Комитеты Законодательного Собрания совместно с профильными комитетами представительного органа отрабатывают по своим направлениям в муниципалитете. Затем рассматривают, какие есть точки роста и проблемы, – отметил Юрий Бурлачко.

По итогам в краевом парламенте проводится круглый стол, выводы которого обобщаются в постановлении ЗСК. Его выполнение контролирует профильный комитет. Круглые столы уже прошли для Кореновского, Тимашевского и Новокубанского районов.

Основные направления развития курорта

На днях депутаты рассмотрели ситуацию в Анапе. Круглый стол по ключевым позициям социально-экономического развития курорта провел спикер краевого парламента Юрий Бурлачко. В работе также приняли участие председатели профильных комитетов кубанского парламента, руководители города-курорта, специалисты администрации.

- Анапа, безусловно, территория особенная. Она находится под самым пристальным вниманием федерального и регионального центров. Поэтому говорить об уровне ответственности каждого, кто сегодня на месте реализует социально-экономическую политику, думаю, излишне, - отметил Юрий Бурлачко.

По словам председателя Совета муниципалитета Леонида Кочетова, в Анапе есть ряд нерешенных задач в социальной сфере, в том числе нехватка мест в детских садах, дефицит квалифицированных медицинских кадров. К примеру, городская больница укомплектована врачами только на 53%.

- У нас предусмотрены компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения, а также аренды жилья из местного бюджета, - отметил Леонид Кочетов.

Неосвоенные инвестиции

Среди актуальных тем - проблема освоения инвестиций. Несмотря на успешную реализацию части программ, есть проекты, которые так и не удалось воплотить в жизнь. По информации мэра Анапы Юрия Полякова в 2018 году в городе-курорте продолжается реализация 17 проектов с объемом инвестиций свыше 100 млн рублей каждый на общую сумму 209 млрд рублей.

Как отметил зампредседателя ЗСК - председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов, из 23 соглашений, заключенных в период с 2015 года по первое полугодие 2018 года, были признаны неэффективными и расторгнуты 5 (более 21%). Объем инвестиций снизился на 40,5%.

Какие проблемы предстоит решить

Актуальной темой для жителей Анапы остается недостаточная мощность водозабора и очистных сооружений водопроводных сетей населенных пунктов.

В числе проблем депутаты также отметили отсутствие газификации станиц и хуторов, несанкционированную придорожную торговлю, уменьшение площадей, занятых овощными культурами, сокращение поголовья скота.

- Задача органов местного самоуправления - разработать план дальнейших действий по устранению преград на основных направлениях социально-экономического развития курорта и приступить к его реализации с учетом высказанных сегодня замечаний и предложений, - резюмировал Юрий Бурлачко.

На очередной сессии ЗСК депутаты заслушают доклад главы Анапы о перспективах социально-экономического развития города-курорта.

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