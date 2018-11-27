Ливневые паводки на юге России

Для юга России самыми опасными природными явлениями признаны землетрясения. С целью минимизации возможных потерь от «тряски» все инженерные сооружения и здания проектируются с учетом сейсмической опасности. Конечно же, это единственно верный подход. Тем не менее землетрясения - это в значительной степени потенциальная опасность. Хотя за последние 50 лет на юге России не трясло с масштабными разрушениями и жертвами.

Повседневную и реальную опасность больше представляют ливневые паводки. За период с 2002 по 2018 год в Краснодарском крае прошло 6 крупных наводнений, вызванных интенсивными дождями. Погибло более 250 человек, размыты дороги, снесены мосты, разрушены сотни и повреждены тысячи домов. Тысячи людей остались без крова. Ущерб составил десятки миллиардов рублей. Наиболее сильно пострадали Туапсинский и Крымский районы. Причиной паводков являются ливни с интенсивностью более 100 мм за 5-6 часов. В результате горные реки мгновенно «вспухают» и, сливаясь, формируют паводковую волну огромной разрушительной силы.

Для защиты от паводков чаще всего используют метод обвалования, включающий устройство грунтовых дамб и систему дренажа. Однако, как показала практика, надежность дамб довольная низкая - при паводках высока вероятность их прорыва. Более надежным методом защиты является сооружение крупных водохранилищ, задерживающих ливневой сток во время паводка и использующих запасы воды для орошения земель, выработки электроэнергии и других хозяйственных целей. Способ этот широко распространен, но тоже не лишен общеизвестных недостатков. Для водохранилища необходимы большие площади затопления, а строительство высокой плотины требует серьезных затрат и значительных сроков на ее возведение. Строительство таких водохранилищ в долинах рек Краснодарского края потребовало бы отселения тысяч и тысяч людей, что практически нереально.

СУХАЯ ЛОВУШКА

Известен еще один способ борьбы с ливневыми паводками, предлагаемый специалистами Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций, это строительство «сухих» водохранилищ-ловушек на верхних террасах горных рек в зонах зарождения паводка. Плотины таких водохранилищ должны беспрепятственно пропускать бытовой расход и задерживать основной объем паводковых вод. «Излишняя» вода будет накапливаться выше плотин во временных чашах. После паводков ложа водохранилищ осушаются, и территория их может использоваться в хозяйственных целях. Водохранилища-ловушки, как показали результаты научных исследований, позволяют исключить формирование разрушительной головной волны паводка и существенно снизить максимальный расход, «растянув» время паводка.

Замдиректора ООО "Гидротехника" В.М.Шахин

Является ли метод применения сухих водохранилищ-ловушек новым? Нет. В СССР в течение 1966-1972 годов под Алма-Атой была построена дамба, создавшая такую «ловушку» для селей. Причем значительная часть дамбы впервые в мире по предложению академика М.А. Лаврентьева была построена методом направленного взрыва. Без экскаваторов, самосвалов и бульдозеров 2,5 млн м3 грунта одномоментно аккуратно было уложено в призму дамбы. Фантастическая идея. Фантастической является и работа специалистов, воплотивших эту идею. Да, были люди! Направленный взрыв позволил вдвое сократить сроки строительства дамбы, что спасло город. В 1972 году дамба была построена, а в июле 1973-го сошел сель - самый мощный. Грязекаменный поток объемом 5 млн м3 со скоростью 70 км/час, сметая все на своем пути, несся на город. Дамба остановила этот поток. Если бы не она, половина города, население которого составляло 700 тыс. человек, была бы разрушена. Применение водохранилищ-ловушек известно и в других странах. Например, в Боливии для защиты города Потоси от ливневых паводков на верхней террасе, где нет жилой застройки, построена система из шести таких водохранилищ - см. рис.1. Используются они и в Европе - Австрии, Германии.

ПРОБЛЕМА СТОИТ ОСТРО

Наблюдения за гидрологическим режимом ливневых паводков показали, что мощь их и повторяемость год от года возрастают. Специалисты связывают эту опасную тенденцию с вырубкой лесов на горных склонах. В результате почва теряет способность задерживать воду и она беспрепятственно за короткое время достигает реки, переполняя ее. Сложившееся положение с ливневыми паводками на юге России является критическим. Понимая это, ученые Санкт-Петербургского университета в течение последних 10 лет обратились к главам всех регионов юга России с предложением о защите от катастрофических ливневых паводков с помощью водохранилищ-ловушек. В ответ получили либо молчание, либо отписки из профильных ведомств, в частности, департамента, а затем министерства ЧС Краснодарского края, министерства природных ресурсов региона. Было сказано, что в Краснодарском крае геологическое строение горных образований не такое, что практическая реализация предложения - длительный процесс, поэтому «считаем невозможным рекомендовать данный способ для практического применения», что в планах министерства предусмотрены работы по расчистке, дноуглублению и зарегулированию русел рек, что планируемые мероприятия обеспечат безаварийный пропуск паводков.

Увы, не обеспечили. Пора признать, что проблема стоит во весь рост, это уже национальная проблема. Можно также констатировать, что усилий только специалистов недостаточно, чтобы «пробить» глухую стену обороны и начать решать проблему. Необходим «административный ресурс». Например, руководство края могло бы обратиться в Федеральный центр с предложением о принятии федеральной целевой программы по защите Кубани от катастрофических ливневых паводков. Принятие такой программы будет одним из основных факторов успешного решения задачи.

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