Циклон из Европы несет на Кубань десятиградусные морозы, ветер и осадки

Дыхание зимы жители Краснодарского края ощутят уже в последние дни осени. С 27 по 30 ноября в регионе объявлено экстренное предупреждение, которое касается практически всех городов и районов. В эти дни погода резко испортится, усилится ветер, придут туманы, дожди, снег и метели.

Причиной тому станет перемещение мощного средиземноморского циклона, который пришел из Европы. Его фронт и накроет Краснодарский край.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/679596" frameborder="0"></iframe> Экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае с 28 по 30 ноября.

- В среду, 28 ноября, центр циклона переместится на Саратовскую область, на юге России под влиянием уже холодного атмосферного фронта осадки вновь усилятся, при этом выпадать они будут преимущественно в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах ожидаются гололедные явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Значительно похолодает, - предупреждают в Гидрометцентре России.

Ожидается, что холодный фронт будет господствовать несколько дней. Ветер до 18, а в западных районах до 22 метров в секунду поднимется уже днем 27 ноября. В среду-четверг 28-29 ноября пойдут сильные дожди, переходящие в мокрый снег. С резким понижением температуры и сильным ветром такие осадки приведут к гололеду и налипанию снега.

- Температура воздуха понизится на 10-12 градусов: в ночные и утренние часы 29-30 ноября до 2-7 мороза, по востоку края 30 ноября до -12 градусов, днем от 0 до -5. На Черноморском побережье ночью до -5, днем до +5, - сообщают в Краснодарском гидрометцентре.

В Новороссийске и окрестностях в эти дни порывы северо-восточного ветра могут достигать 34 метров в секунду.

В Сочи на море ожидается четырехбалльный шторм. Заморозков в субтропиках не ожидается, но сильные дожди могут стать причиной паводков и подтоплений.

- 28 и 29 ноября продолжающиеся сильные дожди обострят паводочную обстановку на реках, резко возрастет риск схода селей в горной зоне. По предварительному прогнозу, наиболее активный процесс ожидается в период с вечера 28 и до средины дня 29 ноября, - уточнили в Гидрометцентре Сочи.

Коммунальные службы всех администраций муниципалитетов уже переходят на режим повышенной готовности. Возможны не только подтопления, дорожные аварии и заторы, но также перебои с электричеством.

В Краснодаре морозы до минус 7 будут сочетаться с ветром до 18 метров в секунду. В Сочи водителей просят принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Экстренное предупреждение также касается и Адыгеи.

- В утренние и вечерние часы на Кубани возможен туман. Госавтоинспекция Краснодарского края обращается к водителям с просьбой помнить об особенностях управления транспортными средствами в условиях недостаточной видимости, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, - призывают в ГИБДД.

Кроме того, инспекторы напоминают, что необходимо сменить летнюю резину.