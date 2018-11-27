Итальянские партнеры прибыли в Адыгею

Сегодня в доме правительства РА глава РА принял делегацию из Италии: мэра города Куртатоне Карло Боттани, помощника мэра Диего Маццокки, вице-президента Ассоциации Casa del Sole Onlus Эльвиру Сангуанини, священнослужителя Падрэ Джермано Марани.

В диалоге приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, а также родители детей с расстройством аутистического спектра – Тагир и Зарема Мцуховы, Елена Кивелева. Благодаря поддержке органов власти Адыгеи, летом этого года их дети побывали в реабилитационном центре в Куртатоне.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В ходе визита итальянской делегации обсуждалась возможность реализации в Адыгее проекта, связанного с социальной адаптацией детей с аутизмом. С этой целью планируется перенять опыт реабилитационной деятельности итальянского Дома Солнца ( CASA DEL SOLE), который был открыт в 1966 году в г. Куртатоне.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость проекта и сообщил о принимаемых в республике мерах по созданию в регионе эффективной системы реабилитации детей с особенностями развития.

Так, по информации минздрава РА, в республике на учете сегодня состоит 75 детей с аутизмом. Их реабилитация и социальная поддержка осуществляется по линии министерства здравоохранения, образования, министерства труда и социальной защиты. С 2015 года действует общественная организация «Особенные дети Адыгеи». За счет бюджетных средств реализован проект по обучению учителей-сопровождающих (тьюторов), работающих с особенными детьми.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Созданная модель включения детей с расстройством аутистического спектра в обычную среду продолжает действовать. Сегодня по общеобразовательным программам обучается 62 ребенка с расстройством аутистического спектра. Существенную помощь родителям детей с ограниченными возможностями оказывает Центр развития инклюзивного образования, созданный на площадке Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения. Глава РА предложил гостям из Италии посетить данный центр.

- Сегодня стоит цель - организовать комплексный подход к адаптации детей с аутизмом. Поэтому нам очень интересен опыт работы вашего центра с детьми с особенностями развития, который действует уже на протяжении 60-ти лет. Мы готовы рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества по этому вопросу, - сказал Мурат Кумпилов.

Итальянцы сообщили об успешных результатах работы Дома солнца, в котором заботятся о детях с ограниченными возможностями по принципу пошаговой реабилитации. Деятельность Центра осуществляется на безвозмездной основе при поддержке организационной структуры Ассоциации Casa del Sole. Сегодня в рамках встречи с врачами республики итальянцы представят подробную презентацию проекта.

Глава РА поручил министру здравоохранения региона внимательно изучить предложения итальянской делегации, рассмотреть возможность организации стажировки в доме солнца специалистов из Адыгеи.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В ходе диалога было отмечено, что основой для укрепления связей является конструктивные российско-итальянские отношения. Мурат Кумпилов также указал на имеющиеся предпосылки к реализации проекта: Адыгея и Италия уже давно развивают всестороннее взаимодействие. Плодотворно реализуются совместные проекты в сельском хозяйстве. Постоянно поддерживается связь с почетным генеральным консулом Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани. Возможности расширения деловых связей обсуждались в апреле этого года во время визита в Адыгею делегации предпринимателей из Италии во главе с Послом Итальянской Республики в России Паскуале Терраччиано. Сегодняшнюю встречу можно рассматривать как еще один шаг в развитии наших взаимоотношений теперь уже и в социальной сфере, подчеркнул глава РА.