2018-11-28T11:16:04+03:00
Общество

Соревнования на «Кубок машин Голдберга» впервые прошли в Краснодаре при поддержке «Ростелекома»

В состязании юных инженеров приняли участие 10 команд – школьники в возрасте от 10 до 17 лет
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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«Ростелеком» выступил партнером проведения соревнований по сборке машин Голдберга, которые впервые прошли в Краснодаре. Организаторами мероприятия стали министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Центр детского и юношеского технического творчества при поддержке Кубанского государственного технологического университета.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

В состязании юных инженеров приняли участие 10 команд – школьники в возрасте от 10 до 17 лет. Задачей каждой команды было собрать собственную машину Голдберга и продемонстрировать жюри ее работу. Машины, созданные ребятами, наливали воду в стакан и заваривали чай, делали селфи, заводили часы, управляли роботами, зажигали новогодние гирлянды, наряжали елку и выполняли множество других заданий. Такие устройства с помощью цепочки разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполняют простую задачу предельно сложным и длинным путем. Они получили свое название в честь американского художника-карикатуриста Руба Голдберга, который предложил идею их создания в начале XX века.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Виталий Ганеев, заведующий сектором по работе с федеральной сетью и партнерами Центра детского и юношеского технического творчества Краснодарского края: «Умение нестандартно мыслить и полностью использовать собственный научно-технический потенциал, работая в команде, – вот главные качества, которые пригодятся современному инженеру. Именно эти навыки продемонстрировали участники «Кубка машин Голдберга». Используя подручные материалы, они сумели собрать что-то новое и необычное из привычных вещей, найти им неожиданное применение. Думаю, что в скором времени эти ребята имеют все шансы стать хорошими специалистами. Мы рады, что «Ростелеком» активно участвует в проектах нашего Центра, направленных на поддержку и развитие одаренных детей».

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

«Ростелеком» традиционно поддерживает образовательные и научные проекты, направленные на популяризацию роли новых технологий в жизни современного общества. В разное время компания выступала партнером фестиваля робототехники «Робофест-Юг», олимпиады по 3D-моделированию, соревнований «Робоквант», образовательного проекта для школьников «Изучи интернет – управляй им!», научной конференции веб-разработчиков и хакатона в Кубанском государственном университете.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

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