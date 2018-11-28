2018-11-28T12:57:07+03:00
Происшествия

На Кубани из-за дождя два населенных пункта отрезаны от остального мира

Река Шебш затопила мост к станицам Ставропольская и Григорьевская
Евгения ОСТРАЯ
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Из-за дождя станица Ставропольская на Кубани отрезана от остального мира.

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В Краснодарском крае со вчерашнего дня не прекращает лить дождь.

- Именно такого мы всегда здесь боимся, моросящего и нудного, - говорят жители Северского района.

Именно здесь, в Северском районе, за ночь, 27 ноября, вода в маленьких и, казалось, безобидных речужках - Шебш и Убин - достигла тревожных отметок. Путь к двум горным станицам - Ставропольской и Григорьевской - оказался отрезан.

- Вода переливается через мост, - сообщили "КП" - Кубань" в ЕДДС Северского района. - Но все службы работают на месте. Движение автотранспорта остановлено.

В МЧС рассказали, что на мосту к Ставропольской прямо сейчас ведутся работы по расчистке русла реки.

Более того, в связи с неблагоприятным погодным прогнозом у села Кирпичное в Туапсинском районе решили демонтировать временный мост, который в октябре доставили из Тулы.

Автомобильное движение по мосту через Шебш остановлено.

- Переправа на этом участке пока будет только лодочная, - говорят в ведомстве. - За нее ответственны в "Кубань-СПАС".

Известно, что вода зашла во дворы жителей Архипо-Осиповки и Шабановского.

Временный мост в Туапсинском районе, который привезли из Тулы, тоже поплыл.

- В домах воды нет, - прокомментировали "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Спасатели и сотрудники администрации находятся на месте. Комиссии обследуют дома.

В дальнейшем погода будет только ухудшаться, предупреждают в ведомстве. Усилится ветер, дождь превратится в снег, на Кубань опустится "минус".

Управление МЧС работает в режиме повышенной готовности.

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