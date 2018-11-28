2018-11-28T12:31:49+03:00
Происшествия

Непогода на Кубани: после дождей в регион придут снег и морозы

В Северском районе отрезаны два населенных пункта, Краснодаре работает водооткачивающая техника, в Туапсинском районе свернули временный мост [онлайн-трансляция]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Река Шебш отрезала два населенных пункта в Северском районеРека Шебш отрезала два населенных пункта в Северском районе
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Неутешительные прогнозы синоптиков начали сбываться. В последние дни осени в Краснодарский край пришли дожди и ветер. По всему региону действует экстренное предупреждение до 30 ноября. Ожидается резкий подъем уровня воды в реках, сход селей, подтопления.

Вечером 28 ноября прогнозируют резкое понижение температуры, обильные осадки и шквалистый ветер. Но уже стихия доставила хлопот жителям сразу нескольких населенных пунктов.

В краевом управлении МЧС уже начал работу оперативный штаб, ведомство перешло на режим повышенной готовности.

- Аэромобильная группировка, в состав которой входят 100 человек, 24 единицы техники и 7 плавсредств, находятся в готовности к реагированию. Проводят мониторинг гидропостов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным на 12 часов 28 ноября, в селе Шабановском Северского района подтоплено несколько дворов, в дома вода не зашла. Подтопления зафиксировали и в Архипо-Осиповке. Из-за подъема уровня воды в реке Шебш, отрезанными от внешнего мира оказались станица Ставропольская и село Тхамаха в Северском районе.

В пострадавшем от октябрьского наводнения Туапсинском районе из-за неблагоприятных прогнозов свернули временный мост в районе села Кирпичного. Переправа временно будет лодочно-веревочной.

Тем временем Краснодаре снова затопило дороги, идет откачка воды с улиц Уральской, Российской, Дежнева, Петра Метальникова, Героев-Разведчиков,Ярославского, Фадеева, Демченко, Митинской в поселке Российском.

- Просим гостей и жителей Кубани соблюдать элементарные правила безопасности! Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 01 или 101 - с мобильных телефонов, - сообщают в краевом ГУ МЧС.

Непогода на Кубани 28-30 ноября.

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