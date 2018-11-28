Батя на приколе: кубанский кровельщик завел блог с семейными комиксами

- Да, я крою крыши, а по праздникам развлекаю людей. И не надо только спрашивать, как мне удается совмещать две эти работы, - смеется Петр Мелещук.

У жителя Новокубанска очень плотный график работы. Погоня за деньгами совсем не оставила времени на детей. А обеспечивать своих девочек - для Петра не второстепенная задача.

- Я разместил на шее три пары женских ног - у меня красавица-жена Елена и две замечательные дочери - семилетняя Ангелина и годовалая Полина. Меня часто не бывало дома. Как детям, так и жене я мало уделял внимания. Вот и решился на эксперимент. Опубликовал в Instagram пост о том, что надо задуматься, нужны ли детям наши финансы без нас, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Петр Мелещук.

batya_na_prikole Не забываем про выразить свое мнение в комментах. Фоточки как раз с недавней фотосессии

Тогда начинающий блогер заявил подписчикам, что его семьи теперь новая жизнь, где в приоритете стоят детки. Петр пообещал предоставлять фотоотчеты. Именно громогласность его заявления и дисциплинировала.

batya_na_prikole Рассказывайте, а вы взрываетесь на ровном месте ? По каким причинам? Как потом миритесь?

Неважно, что в Сети сейчас безмерное количество молодых пап-блогеров. Кубанец подходит к ведению странички по-особому - банальные посты с фотографиями он превращает в комиксы. С виду суровый бородач, на своем примере показывает, что глава семьи тоже иногда не прочь повеселиться. Да, папа может! И в куче игрушек поваляется, и косы куклам заплетет, и разрешит дочерям ногти на своих волосатых ручищах накрасить. При этом не забывает и про жену. Надо - полы помоет, или посуду, и с дочерьми посидеть, когда мама на маникюре, в удовольствие.

batya_na_prikole плотный график работы и бытовуха не оставляли времени на моих принцесс. Поэтому ровно месяц назад я решился на эксперимент! Выложив пост о том,что надо задуматься нужны ли детям наши финансы без нас.

Воспитание дочек - дело ответственное, но весело. Фото: instagram.com/batya_na_prikole/

В комиксах (кстати, подобная рубрика первая в инста-мире и пока единственная) «батя на приколе» (так называют Петра друзья - Авт.) высмеивает бытовые ситуации. Иногда и смешно, и одновременно неловко. Но очень мило и трогательно.

- Я бывший КВНщик (и даже участник Камеди-батла на ТНТ), и мне везде хочется вносить юмор, - делится папа-блогер. - Сначала я «запиливал» смешные сториз. Но потом захотелось чего-то оригинального, а не как все снимать вайн. И совершенно случайно, выкладывая очередной пост, я решил на фото добавить текст в виде мыслей каждого члена моей семьи. И тут мысль: «Стоп! Это же круто!». Начал искать, что-то подобное, не нашел. Начал гуглить тоже ничего. Эврика! Понял, что буду первым, кто сделает «семейные комиксы».

Иллюстрированные истории с юморком от семьи Мелещук набирают популярность. За месяц на них подписались более двух тысяч человек.

- Пообщавшись с друзьями на разные семейные проблемы, мы поняли, что они одинаковы у всех. Именно поэтому наши комиксы цепляют людей, ведь это не выдуманные истории, а повседневная жизнь, - акцентировал папа двух дочек, при этом отметил, что редактированием фотографий занимается сам и планирует совершенствоваться в этом направлении.

batya_na_prikole СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ У МНОГИХ ВЫГЛЯДИТ ИМЕННО ТАК Как всегда по расписанию подъехал

Петр Мелещук признается, что не хочет быть похожим на других блогеров, хотя подписан на нескольких инста-мамочек, а с некоторыми даже общается.

batya_na_prikole @ann_semenovich спасибо ,что вносишь перчинку в наши отношения!!!

Дружная семья Петра Мелещука. Фото: instagram.com/batya_na_prikole/

- Я стал больше времени уделять ведению страницы, ведь это интересно всей моей семье и это нас объединяет. В ноябре, также для эксперимента, запустим новые видео-рубрики, - поделился с «КП» Петр.

Папа-блогер уточнил, что ни какой конкретной цели не преследует, просто хочет, чтобы его инста-друзья, придя с работы домой и усевшись в очередной раз за гаджет, наткнулись на страничку с их семейными комиксами и просто лишний раз улыбнулись.

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