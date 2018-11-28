Краснодар – Акхисар 29 ноября 2018: Прогноз на матч 5 тура Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» в пятом туре группового этапа Лиги Европы встретятся с турецким клубом «Акхисар Беледиеспор». Прошлогодний обладатель Кубка Турции проиграл все четыре матча в группе J и потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф.

«Краснодар» же лидирует с 9 очками, опережая «Севилью» за счет победы в личной встрече. Если российская команда одолеет турецкую, а испанский коллектив не проиграет на выезде бельгийскому «Стандарду», то «Краснодар» с «Севильей» досрочно забронируют себе места в 1/16 финала. Такое развитие событий очень вероятно.

«Быки» уже встречались с «Акхисаром» в сентябре. Непростой матч в Турции завершился со счетом 1:0. Единственный мяч тогда забил Виктор Классон.

Из-за травм под вопросом участие в матче с «Краснодаром» трех игроков «Акхисара». Это защитники Мустафа Юмлу и Дани Нункеу, а также полузащитник Билал Киса.

Дела у турецкой команды идут неважно и в домашнем чемпионате, где «Акхисар» лишь 16-й после 13 туров. «Краснодар» показывает отличную игру и по праву занимает второе место в Российской Премьер-лиге после первого круга.

Букмекеры считают «черно-зеленых» безусловными фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,16, на победу «Акхисара» - 16,5, на ничью – 7,5. По мнению специалистов, «горожане» без труда одержат победу с разницей в три или даже более мячей.