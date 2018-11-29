На Кубани в новогодние праздники пустят дополнительные поезда

Уже скоро наступит период новогодних праздников. Многие жители Кубани в этот период стараются не сидеть дома, а провести несколько выходных дней путешествуя. Например, на курорты Кубани.

- В новогодние праздники появтся 24 дополнительных поезда, чтобы все жители страны смогли уехать без проблем в любое место, - рассказали с СК ЖД. - Составы совершат 80 рейсов. Более 55 тысяч пассажиров отправятся на них в наиболее популярные места зимнего отдыха.

Появятся еще и 15 поездов дальнего следования. Всех желающих оказаться в Москве они заберут из Ростова-на-Дону, Адлера, Минеральных вод, Новороссийска, Грозного, Владикавказа и Нальчика.

Дополнительные составы, на которых можно будет отправиться из Ростова-на-Дону в Адлер, Имеретенский курорт и Кисловодск, появятся в предпраздничные и праздничные дни.

Добавили несколько рейсов и из Владикавказа. Они смогут перевезти всех жителей в Санкт-Петербург, Адлер и Имеретинский курорт.

Из Новороссийска появится новый состав в Санкт-петербург.

Не забыли и про Краснодар. Из кубанской столицы в новогодние праздники поезд будет курсировать в Имеретинский курорт.

Билеты на новогодние каникулы можно купить уже сейчас. Причем дешевле, чем в конце декабря и в январе.

- На билеты в поезда действуют сезонные коэффициенты – в праздники они будут стоить дороже, - пояснили в СК ЖД.