Королева на связи: Краснодарский школьник написал письмо Елизавете II и получил ответ

Сейчас редко встретишь человека, пишущего письмо. Все крутится в интернете. Однако история краснодарского школьника Ростислава Титова поразительна сразу в нескольких аспектах.

Восьмилетний мальчуган занимается яхтенным спортом, он уже успел стать победителем городских соревнований. Страсть к морю проявляется у школьника и в чтении рассказов об известных мореплавателях. Оттуда он узнал о вкладе англичан в открытие неизведанных мест, так сказать, закрашивании белых пятен на карте.

За семейным столом, очередной раз обсуждая мореплавателей, было решено ради интереса написать не кому-нибудь, а самой английской королеве Елизавете II. Сказано – сделано.

- В письме Ростислав задал вопрос о тех владениях, которые открыты английскими мореплавателями, а еще рассказал о своей активной социальной деятельности (он волонтер). И по устоявшейся традиции первооткрывателей решил заручиться письмом к бывшим английским колониями от монаршей особы в планируемом будущем кругосветном путешествии, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» папа Ростислава Антон Титов. - Послание составили на английском языке со всеми правилами написания, а к королеве нужно обращаться «ее величество». Конверт и бумага должны быть одного цвета. Все правила соблюли и отослали.

Ребенок приложил несколько своих фотографий и подписал собственноручно. Разумеется, никто особо не верил, что на письмо будет ответ.

КОНВЕРТ, КОТОРЫЙ ВЫДЕЛЯЕТСЯ

И каково же было удивление, когда спустя почти три месяца в почтовом ящике семья Титовых обнаружила конверт с письмом на бумаге высшего качества, желтовато-бежевого цвета слоновой кости с изображением герба старинной летней резиденции королевской семьи Великобритании - замка Балморал, в которой по устоявшейся традиции королева проводит время с августа по октябрь.

Текст был набран на гербовой бумаге королевы, но обращение к адресату и подпись были от руки, ведь так велит этикет.

К письму было приложено несколько фотографий королевы с описанием ее любимых животных и видов транспорта.

ЧТО В ОТВЕТЕ?

Как и полагается по этикету, обращение к адресату и подпись Фото: из личного архива героя публикации

Далее перевод текста письма.

Письмо было от имени некоего Гари Гаррисона, но по поручению королевы Елизаветы.

Дорогой Ростислав.

Королева пожелала, чтобы я ответил вам и поблагодарил за письмо.

Ее величество находит милым, что вы написали ей, но не имеет возможности написать лично из-за сотен ежедневно приходящих писем.

Королева заинтересовалась вашей волонтерской деятельностью в помощи детям и животным, а также любовью к мореплаванию.

Ее величество рада читать ваше письмо, и она очень благодарна, что думаете о ней в этой время.

Я прикладываю две брошюрки, которые, я думаю, вы были бы рады иметь, и еще раз хочу поблагодарить за письмо.

Искренне ваш

Гари Гаррисон.

Что тут можно добавить? С такими друзьями по переписке жить намного интереснее.