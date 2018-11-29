2018-11-29T14:19:13+03:00
Происшествия

«Это ж даже не зима!»: метеорологи обещают небольшой морозец на Кубани... и снова снег

Передохнуть от него получится только к середине декабря
Евгения ОСТРАЯ
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Жители Краснодара не знали радоваться снегу или ругать егоЖители Краснодара не знали радоваться снегу или ругать егоФото: Ольга ШАХОВА
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Ждать конца света (именно погодный Аппокалипсис предрекали экстренные службы) жители Краснодарского края начали еще вчера, 28 ноября.

- Дождь сменится сильным снегопадом, дороги обледенеют, - предупреждали спасатели.

Воображение рисовало уже (впрочем, готовую голливудскими режиссерами) картинку, где обычно жизнерадостные южные пейзажи покрываются снегом и льдом. Трагизма надвигающемуся НЕЧТО добавляла никак не сочетающаяся с прогнозом жизнерадостная музыка в репродукторах на улице Красной в Краснодаре - точно по сценарию из фильма. И день "Ч" настал (как будто).

- Ночью, 28 ноября, трассы Краснодарского края обработали реагентами, - отчитались дорожники.

Раз такое дело, решили многие и многие жители Кубани, тогда личное авто на летней (как водится) резине можно не оставлять у подъезда. Хоть ползком! Традиционная "яблоновская" пробка увеличилась вдвое. Посыпались сводки о ДТП.

На трассах водители безуспешно месят снег.

- Сказали ж, что почистили дорогу! - делились пассажиры в салоне рейсового автобуса до Краснодара.

За окном по-сибирски мело, превращая федеральную трассу в единое снежное полотно.

- Это ж разве зима?! - только улыбнулись в краснодарском Гидрометцентре. - Она только начинается. Снег будет идти и завтра, и послезавтра. Правда, не так интенсивно. Ночью температура по Краснодарскому краю опустится до -2 -7 градусов.

В начале декабря температура на термометрах немного порадует - поднимется до плюсовых значений. Но осадки снова настигнут. Ждать нужно будет дождей. Снегопад придет на Кубань еще, но к концу декабря.

Такого снега никто не ждал в Краснодаре.

Может быть он даже долежит до Нового года.

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