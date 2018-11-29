Школьник, убивший 10-летнего мальчика, ударился в бега

В Мостовском районном суде Краснодарского края вновь рассматривают вопрос справедливого наказания для школьника, убившего 10-летнего мальчика. Весной этого года начальник полиции и местный прокурор уже ходатайствовали о помещении в спецшколу закрытого типа для несовершеннолетних преступников Александра Рамзина. 27 ноября 2017 года 12-летний Сашка Рамзин с 13-летним Владом Прокопенко (фамилии изменены — авт.) заманили на пустырь, избили и утопили соседского мальчишку — Валеру Полякова.

- Годовщину на днях отметили, - говорит мама убитого мальчика Ирина.

Спустя несколько месяцев она вновь вернулась в родные пенаты — поселок Мостовской, где навсегда остался ее мальчик.

После публикации в «Комсомолке» решение оставить Рамзина безнаказанным в силу возраста и хороших характеристик собрались пересмотреть. В августе Краснодарский краевой суд по жалобе Ирины Поляковой вернул этот вопрос на новое рассмотрение. Но на новом процессе, где решалась судьба их сына, родители Рамзина, так и не появились.

- Откладывают теперь заседания постоянно, - говорит Ирина. - Потому что приставы приходили к ним домой и не нашли никого.

Валеру нашли в канале в нескольких километрах от дома

По словам Ирины Поляковой, ее прежние соседи выписались из квартиры, забрали документы сына из школы и уехали жить в другое место.

- Насколько я знаю, чуть ли не в федеральный розыск их подали, - продолжает она.

Однако информацию о розыске следователи, куда суд направил документы на вызов Рамзина, не подтвердили.

- Другую информацию в связи с возрастом малолетнего мы предоставить не можем, - сообщила «КП» - Кубань» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Напомним, трагедия произошла в поселке Мостовском, в 200 км от столицы региона — Краснодара, 27 ноября 2017 года. 10-летний Валера не пошул на тренировку по контактному каратэ и пропал...

Дальше события для родителей развивались, как в кошмарном сне.

- Мы вернулись домой через пару часов - двери не заперты, Валеркин планшет на зарядке. Значит, думаю, вышел во двор поиграть, - Ирина восстанавливает картину самого страшного дня в своей жизни. - Час нет, два нет...Это уже очень долго для него было. Он обычно каждые 15 минут домой забегал. Я сказала мужу, мол, иди поищи по площадкам, по дворам. Тогда мы вышли уже вдвоем - покричали, обошли дом вокруг. Никто его не видел. Как в воду канул... И я позвонила участковому.

Мальчика искали всю ночь, а под утро в полицию позвонили рыбаки. Они нашли ребенка мертвым на окраине поселка в канале.

Первым психика не выдержала у напарника Рамзина, 13-летнего Влада Прокопенко (имя и фамилия изменены - авт.) сознался бабушке, что вечером они избили Валеру за пределами поселка, и та повела его в полицию.

Следователи Лабинского межрайонного следственного отдела квалифицировали преступление как побои и причинение смерти по неосторожности (ст. 116 и ч.1 ст.109 УК).

Для того чтобы свести счеты с 10-летним обидчиком (следователи назвали малозначительным мотив преступления - Авт.) 6-классник Рамзин и 7-классник Прокопенко спланировали свое преступление.

Но избежали наказания... в силу возраста.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Убивали как взрослые, а спросили как с детей: школьники, утопившие 10-летнего мальчика, избежали наказания из-за возраста

В однокомнатной квартире Поляковых горе не просто поселилось, оно вросло в каждую стену, стул, дверной косяк... Даже полная ваза конфет выглядит как лишний элемент на столе. Кажется, к ним никто не притрагивался с того самого дня, когда за порог этого дома вышел 10-летний Валера. Взгляд Ирины, мамы мальчика, как взведенный курок револьвера - в глаза ей смотреть невозможно (подробнее).