Депутаты фракции КПРФ в Заксобрании края не поддержали закон о краевом бюджете на 2019 год и на период 2020-2021 годов

Состоялась очередная сессия Законодательного Собрания Краснодарского края. Центральным пунктом повестки дня стало первое чтение проекта закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В ходе обсуждения вопроса позицию фракции КПРФ выразил ее руководитель, второй секретарь крайкома партии П.В. Соколенко.

Он сказал:

— Депутаты фракции КПРФ внимательно изучили разработанный и внесенный краевой администрацией проект закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Наша фракция подготовила свои замечания и предложения к закону, часть из них были учтены в ходе совместной работы с профильным комитетом по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, вчера прошло обсуждение бюджета на парламентских слушаниях, поэтому отмечу только главное.

Мы положительно оцениваем тот факт, что, по дополнительному предложению губернатора, собственные налоговые и неналоговые доходы, планируемые в 2019 году, составят 207 млрд. рублей, что выше ожидаемого исполнения бюджета текущего года на 3 % и больше показателей 2017 года на 8 %. В первоначальном варианте прогнозный рост был гораздо ниже. Но прирост доходной части на 3 процента в следующем году и по 4 процента в 2020 и 2021 годах все равно недостаточен для качественного рывка, поскольку все это «съест» инфляция. Очевидно, что для роста экономики края нужны более серьезные усилия…

Плюс к этому принятое на федеральном уровне решение об увеличении в 1,5 раза акцизов на бензин и дизтопливо с 1 января 2019 года и увеличение НДС до 20 % обязательно повлекут за собой дополнительный рост инфляции.

Также проект закона о бюджете показывает неэффективную работу хозяйствующих субъектов, в уставном капитале которых есть доля края. За это направление отвечает краевой департамент имущественных отношений, но доходы от таких предприятий упадут в 2019 году на 36,7 процентов. Если не предпринять действенных мер, то по данной статье доходов падение продолжится и в последующие годы.

То же самое – по работе государственных унитарных предприятий. В проекте бюджета заложено снижение доходов по этой строке: по итогам текущего года – на 39 процентов, а в следующем году – еще на 42. Краевой департамент имущественных отношений объясняет такую тенденцию планируемой оптимизацией количества ГУПов, но, на наш взгляд, этой проблеме также необходимо уделить самое серьезное внимание.

Представители каждого подразделения исполнительной власти, курирующего тот или иной ГУП или хозяйствующий субъект, персонально должны отвечать за финансовые показатели этих учреждений, добиваясь их роста, и не допуская снижения…

Что касается расходной части бюджета, то здесь мы заострили внимание на том, что планируется сокращение объемов финансирования 11 социально-значимых государственных программ, в том числе – по развитию здравоохранения, сельского хозяйства, социальной и инженерной инфраструктуры. Нам пообещали, что вопрос об увеличении бюджетных средств на их реализацию будет поставлен на контроль и на февральской сессии при распределении свободных нецелевых остатков возможно увеличение средств по этим направлениям.

Да, по ряду направлений увеличение средств вполне возможно, но навряд ли можно будет добавить средства за счет освободившихся остатков с 2018 года, чтобы покрыть все потребности по сокращаемым программам.

Исходя из сказанного, депутаты нашей фракции не могут поддержать такой проект бюджета, – подчеркнул П.В. Соколенко.

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После обсуждения закон о краевом бюджете был принят большинством депутатов. «За» проголосовали депутаты «Единой России» и ЛДПР.

Вместе с тем глава администрации края В. Кондратьев, принимавший участие в работе сессии, отреагировав на выступление депутата-коммуниста, дал поручение подготовить распоряжение о дисциплинарной ответственности чиновников, отвечающих за финансовые показатели краевых учреждений, допустивших снижение поступления средств в краевой бюджет. Речь идет о государственных унитарных предприятиях и хозяйствующих субъектах, где доля администрации края достигает ста процентов.

А ранее, еще накануне сессии, комитет Заксобрания по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, отвечая на предложения фракции КПРФ, выразил уверенность, что озвученные коммунистами вопросы найдут свое отражения в увеличении объемов финансирования ряда краевых социально-значимых программ. Это произойдет в феврале-месяце за счет неиспользованных остатков по итогу 2018 года. По словам председателя комитета, будут увеличены расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных архивов, проведение мероприятий по газификации, теплоснабжению и водоснабжению населенных пунктов края, а также на развитие здравоохранения, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры.