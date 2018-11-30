Каким будет телевидение в будущем?

«Интерактивное ТВ» доступно во всех районах Краснодарского края и включает свыше 260 цифровых каналов различной тематики: развлекательные и новостные, спортивные и для детей, с романтическими фильмами и с передачами о животных. При этом больше 80 телеканалов можно смотреть в формате высокого разрешения (HDTV).

Самый популярный сервис «Интерактивного ТВ» – «Видео по запросу» (Video-on-Demand, VоD). Этот сервис предоставляет доступ к видеотеке лицензионного контента, которая на сегодня насчитывает более 3000 художественных, документальных фильмов, мультфильмов и телесериалов. Каталог «Видео по запросу» постоянно обновляется. Весь контент для удобства разделен по жанрам. Перед покупкой есть возможность ознакомиться с кратким описанием картины и даже посмотреть трейлер.

Преимущества «Интерактивного ТВ»:

«Управление просмотром»

- запись телепередач. Можно поставить на запись еще не начавшуюся передачу на любом телеканале в течение ближайших трех дней или цикл одинаковых передач (серий одного сериала) на постоянной основе, пока они будут идти в эфире. При условии, что ТВ приставка включена, записываемые передачи попадают в память облачного хранилища данных и доступны для просмотра в разделе «Моё». Запись производится, когда ТВ-приставка подключена в сеть электропитания, при этом абонент может отсутствовать несколько дней и по возвращению просмотреть всё, что он пропустил.

- живая пауза. Любую телепередачу можно ставить на паузу в прямом эфире, отвлечься, а потом досмотреть.

- перемотка передачи назад или вперед (при просмотре записи или отмотанной назад передачи). Если что-то пропустили, на что то отвлеклись, всегда можно отмотать передачу назад и пересмотреть пропущенный момент ещё раз.

- просмотр передач, шедших за последние трое суток на всех телеканалах. Если вы не поставили передачу на запись или планировали ее посмотреть, но не получилось – не беда. Передачу на любом канале можно успеть посмотреть в течение 3 суток с момента начала передачи.

«Мультирум»

Это сервис для одновременного просмотра разных каналов на разных телевизорах (до 3-х ТВ) в одном доме в рамках одной абонентской платы. Подключите несколько приставок, чтобы в каждом телевизоре вашего дома было что посмотреть.

«Родительский контроль»

Чтобы дети не увидели лишнего, поставьте пароль на те каналы, которые хотите скрыть.

Детально изучив предпочтения российских зрителей и с учетом лучшего мирового опыта, «Ростелеком» разработал тарифные предложения из четырех основных и девяти дополнительных пакетов. Абоненты могут «собрать» телевидение на свой вкус, комбинируя основной и дополнительные пакеты. Все эти возможности превращают «Интерактивное ТВ» в полноценный центр домашних развлечений.