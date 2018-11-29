Выбираем самую огненную девушку Кубани

Умницы, спортсменки и просто красавицы! Это все - про наших участниц конкурса. Которые не просто мастерицы – девушки танцуют, делают украшения своими руками, занимаются бизнесом, преподают музыку, но еще и рыжие. У одних – это натуральный цвет волос, другие лишь придают блеска, чуть подкрашивая.

«Комсомолка» совместно с PR GROUP ARTEMYEVA запускает конкурс - выбираем рыжую красавицу.

Участниц конкурса «Мисс огонь» - 15. И сам конкурс проходит в Краснодаре во второй раз. И только вы, дорогие читатели, решите – кто из прелестниц достоен короны победительницы

Голосуйте за участниц. Та девушка, которая наберет больше всего голосов, и получит звание самой рыжей, а также подарки от «Комсомольской правды» и других партнеров конкурса.

Проголосовать за девушек можно с 29 ноября по 6 декабря. Результаты конкурса мы подведем вечером, 6 декабря, в краснодарском ресторане «Мост».