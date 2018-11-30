Активная пенсия - счастливая жизнь!

После пятидесяти лет наступает время, когда каждому из нас предстоит выбирать, как жить дальше: активно, весело, насыщенно с семьей или в одиночестве с самим собой. Наслаждаться интересной жизнью или существовать, доживая свой век. В любом случае выбирать нам. А какую жизнь выберете вы?

Именно поэтому в 2018 году разработан региональный интернет-портал ПЕНСИЯ23.рф, где каждый человек старшего возраста, от 50 лет, может найти наиболее полезную информацию во всех направлениях и всех сферах жизни на пенсии.

Портал создан в рамках реализации общественно полезной программы АНО ВРППСО «Венера» на средства субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в 2018 году.

Создатели интернет-площадки надеются, что портал будет способствовать повышению качества жизни людей старшего поколения, так как он призван не только создавать комфортные условия для всех заинтересовавшихся, но и приобщать к компьютерной грамотности, обучать пользоваться информационной базой, развивать свои возможности и способности.

Все самое полезное и интересное на одном ресурсе: товары и услуги для пенсионеров со скидками и даже бесплатно, полезные организации, спорт и физическая активность, правовая поддержка, консультации, школа волонтеров, мастер классы, трудовая занятость и многое другое.

На портале собрано множество интересных статей, ведутся консультации в форме вопроса-ответа.

С помощью одного клика вы может осуществить прямые переходы на сайты самых важных государственных организаций, предоставляющих услуги для людей старшего возраста, помогающие решить любые жизненно важные вопросы.

Помимо общей информации, размещен раздел «Видеосеминары». В нем вы можете найти очень интересные и информативные видео на различные тематики.

Уникальность портала ПЕНСИЯ23.рф в том, что каждый человек может иметь возможность получить обратную связь на свой вопрос или предложение. Вам остается только заполнить форму обратной связи и получить ответ.

КОНКРЕТНО

Что вам нужно знать о сайте ПЕНСИЯ23.рф?

«Пенсия - вторая жизнь» - это портал для людей старшего поколения и членов их семей, который содержит статьи по наиболее актуальным тематикам и направлениям социального жизнеобеспечения людей старшего поколения в возрасте от 50 лет и старше. Он предполагает:

- расширение жизненного пространства и возможностей для людей старшего возраста;

- охват наиболее актуальных тем и направлений для пенсионеров;

- создание единого информационного пространства для пожилых жителей Краснодарского края, в том числе и для общения;

- единую базу для пенсионеров, которая содержит всю информацию о социальных льготах, предоставляемых на федеральном, региональном и местных уровнях, возможность получить консультации интерактивно и варианты психологической поддержки;

- наличие информации о возможности трудоустройства, посещения мероприятий для пенсионеров и возможности участия в творческих фестивалях, кружках и секциях.

Сайт ПЕНСИЯ23.рф ищет и собирает всю необходимую информацию по районам Краснодарского края - остается лишь открыть интернет-портал, ввести название населенного пункта и получить полный перечень доступной актуальной информации для людей старшего возраста.

Помните, серебряный возраст - это время возможностей! Все в ваших руках!