Перестрелка в Краснодаре: мужчина напал на сотрудников Росгвардии

Вечером, 29 ноября, в центре Краснодара произошла перестрелка.

На улице Гагарина в кубанской столице мужчина зашел в магазин и потребовал деньги из кассы. Продавец успела нажать тревожную кнопку, на вызов приехали двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. И пока они выходили из машины, по ним открыл огонь налетчик. Хотя сотрудников Росгвардии ранили, они успели открыть ответный огонь. Нападавший скончался на месте.

В Краснодаре в бойцов Росгвардии стреляли.

- Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования, - сделали официальное заявление в ведомстве. - К сотрудникам Росгвардии подошёл неизвестный и открыл стрельбу предположительно из пистолета. Сотрудники Росгвардии получили ранение, но ответным огнем ликвидировали преступника. Сотрудникам оказана необходимая медицинская помощь, они госпитализированы в краевую больницу.

Стрелявшего в сотрудников Росгвардии уничтожили

- Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - сообщили сайту «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Один из бойцов Росгвардии ранен в голову

В итоге двоих пострадавших росгвардейцев увезли в больницу. У одного из бойцов легкое ранение руки. Второму в данный момент вынимают пулю, она угодила в область головы.

Машина Росгвардии

Личность нападавшего пока устанавливается. На месте работают следователи. Они выясняют все обстоятельства случившегося.