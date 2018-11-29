“Краснодар” обыграл “Акхисар” в домашнем матче Лиги Европы

В пятом туре Лиги Европы “Краснодар” на своем поле принимал “Акхисар”. В группе J, где компанию соперникам составляют испанская “Севилья” и бельгийский “Стандард”, сложилась интересная ситуация.

Если турки имели ноль очков и потеряли все шансы на выход в плей-офф, то у остальных планы на евровесну вполне осязаемые. “Краснодар”, у которого было три победы в четырех матчах и первое место в группе, непременно должен был побеждать, чтобы его не упустить.

“Акхисар” прибыл в Краснодар в хорошем настроении: терять уже нечего, а, значит, можно играть в свое удовольствие. Об этом говорил главный тренер гостей Джихат Арслан на пресс-конференции перед игрой, и не обманул.

“Краснодар” предсказуемо больше атаковал с первых минут. Вандерсон, Ари, Газинский, Куэва и компания терзали оборону соперника, но дело неожиданно дошло до гола в ворота хозяев поля.

К нему привел угловой на 24-й минуте. Газинский не успел за Сержиньо и тот точно пробил в нижний угол. К молодому вратарю “Краснодара” Сафонову тут никаких вопросов. После этого счет мог стать уже 0:2, но, к счастью, Ману не смог реализовать свой выход один на один после ошибки Спайича.

Первый тайм темнокожий форвард турецкой команды не доиграл. Ману получил травму и его заменил Онур Айык.

До перерыва “Краснодар” мог сравнять счет. Ближе всех был Стоцкий, который блестяще пробил через себя в падении, но мяч предательски угодил в штангу и украл один из лучших голов сезона для “горожан”. Но перед вторым таймом хозяева поля уступали, что в их планы явно не входило.

После беседы с главным тренером, “Краснодар” вышел заряженным на результат и шел за очередной волевой победой, которые уже были добыты на этом стадионе над “Севильей” и “Стандардом”. Эта встреча исключением не стала.

На 48-й минуте справа в штрафной Петров подхватил мяч и от лицевой выполнил сильный навес в центр, к линии вратарской площадки, откуда набегавший Газинский в касание головой вколотил снаряд под перекладину. 1:1 в самом начале второго тайма - лучший сценарий для такого матча!

А уже через девять минут другой игрок сборной России - Ари исполнил шедевр и вывел свою команду вперед. Получив мяч по центру на линии штрафной, бразилецпод опекой защитника внезапно решился перебросить вратаря... Получилось! Мяч уложен точно в левый угол. 2:1 - любимый волевой счет “Краснодара” больше не изменился.

Теперь у “горожан” 12 очков, для гарантированного выхода в плей-офф южанам нужно, чтобы “Севилья” не проиграла “Стандарду”.

Следующий матч Лиги Европы станет заключительным на групповом этапе. “Краснодару” предстоит выезд в Испанию 13 декабря.

"КП" провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Акхисар.