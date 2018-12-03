2018-12-03T12:42:44+03:00
Авто

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае открылся новый Центр продаж транспондеров

Электронное устройство позволит владельцу экономить при проезде платных участков
Ольга КУПОРОВА
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Электронное устройство позволит владельцу экономить при проезде платных участков. Фото: «Автодор-Платные Дороги».Электронное устройство позволит владельцу экономить при проезде платных участков. Фото: «Автодор-Платные Дороги».
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3 декабря 2018 г. на 1184 км автодороги М-4 «Дон» открылся Центр продаж и обслуживания компании «Автодор – Платные Дороги».

- Ежедневно с 09:00 до 21:00, без перерывов и выходных дней, посетители Центра смогут приобрести и персонифицировать транспондер T-pass, взять устройство в аренду, пополнить лицевой счет, - рассказали в «Автодор-Платные Дороги». - Сотрудники Центра подробно расскажут о сервисах и возможностях личного кабинета, подключат бесплатную услугу интероперабельности, которая дает возможность проезжать по платным участкам дорог всех операторов.

Электронное устройство позволит владельцу экономить при проезде платных участков. Фото: «Автодор-Платные Дороги».

Электронное устройство позволит владельцу экономить при проезде платных участков. Фото: «Автодор-Платные Дороги».

Дополнительно в Центре будет установлен терминал моментальной оплаты «Элекснет». С его помощью автомобилисты смогут самостоятельно пополнять баланс транспондера Т-pass без комиссии по номерам лицевого счета, электронного устройства или мобильного телефона (если он привязан к устройству).

Напомним, участок автомагистрали М-4 «Дон» с 1119 км – 1319 км в Краснодарском крае после реконструкции станет платным. А транспондер T-pass позволяет не только сэкономить деньги (от 20%) владельца, но и проезжать пункты оплаты быстрее, для этого необходимо установить его на лобовое стекло автомобиля.

Стоит отметить, что транспондеры должны быть персонифицированными. Чтобы персонифицировать устройство, нужно предоставить паспортные данные либо в офисе компании, либо в личном кабинете на сайте, тогда владелец получит дополнительные бонусы.

ВНИМАНИЕ!

Где кубанские водители могут купить транспондер

На платных участках трассы М-4 «Дон» расположено два десятка точек, реализующих транспондеры T-pass. В Краснодарском крае они находятся в станицах Октябрьской, Павловской и Кореновске, открыты также мобильные пункты продаж.

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