Краснодар - Урал 2 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция 16 тура чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу в начале зимы зашел на второй круг. В 16-м туре «Краснодар» на домашней арене принимает «Урал». Несмотря на то, что хозяева поля просили премьер-лигу передвинуть начало матча на более позднее время из-за участия в Лиге Европы в четверг, премьер-лига настояла на том, чтобы эта игра началась в 14:00 по московскому времени.

Статистика личных встреч Краснодар - Урал 2 декабря 2018

«Краснодар» завершил первую половину чемпионата на втором месте, забив больше всех мячей - 28 и набрал 29 очков, что на пять меньше, чем у лидирующего «Зенита». «Урал» с 22-мя очками идет на шестом месте.

«Краснодар» и «Урал» в официальных матчах встречались 16 раз. На счету южан 6 побед, 7 встреч завершились вничью, 3 раза выиграл коллектив из Екатеринбурга. Общая разница забитых и пропущенных мячей в противостоянии – 27:18 в пользу черно-зеленых. Встреча этих соперников, состоявшаяся в Екатеринбурге в рамках 2-го тура текущего чемпионата России, завершилась волевой победой «быков» со счетом 2:1.

Трансляция матча Краснодар - Урал 2 декабря 2018

Трансляция матча Краснодар - Урал 2 декабря 2018 состоится в прямом эфире на кабельном канале МатчПРЕМЬЕР в 14:00 по московскому времени.

Прогнозы на матч Краснодар - Урал 2 декабря 2018

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящей встречи. Коэффициент на победу «горожан» - 1,45, на ничью - 4,8, на победу «Урала» - 7,4.