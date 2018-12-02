Обзор матча Краснодар - Урал 2 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков

Матч Краснодар - Урал мог начаться на несколько часов позже, но премьер-лига ответила отказом “горожанам” на просьбу передвинуть начало встречи. Времени на восстановление после игры Лиги Европы против “Акхисара” у “черно-зеленых” было совсем немного. “Урал” проводил отличный отрезок в чемпионате, забрался на шестое место и прибыл в Краснодар биться со второй командой лиги в хорошем настроении.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Урал - 2:0 (0:0). Голы: Сулейманов, 57, Игнатьев, 76

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Вандерсон (Куэва,31), Газинский, Ари (Сулейманов, 51), Классон, Перейра (Голубев, 84), Игнатьев.

Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров (Араторе, 82), Бавин (Егорычев, 80), Бикфалви, Эль Кабир, Панюков (Ильин, 53).

Судья: Сергей Иванов.

Предупреждения: Петров, 24, Куэва, 61, Сулейманов, 69 - Хароян, 23.

2 декабря. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 12 313 зрителей (вмещает 34 302).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

По сравнению с прошлым матчем “Краснодар” провел несколько изменений в стартовом составе. С первых минут на поле вышел вратарь Станислав Крицюк, в группе атаке компанию Ари, Вандерсону и Игнатьеву составил восстановившийся после повреждения Классон.

“Горожане” начали с первых минут плести кружева у штрафной соперника и прибрали мяч. Возможности отличиться были у Ари и Рамиреса, но первый пробил головой выше ворот, а удар второго не без труда парировал Годзюр. По итогам первого тайма “Краснодар” нанес 10 ударов по воротам гостей, а владение мячом достигло соотношения 63 на 37 в пользу южан. Но счет так и не был открыт.

Более того, несмотря на атакующую игру “Краснодара”, лучшим игроком в его составе стал вратарь Крицюк, который дважды выручил команду после выхода один на один Панюкова и выстрела Эль-Кабира с линии штрафной. Еще одним событием тайма стала вынужденная замена Вандерсона на Куэву на 31-й минуте, но на рисунок игры она не повлияла. Это были нескучные 0:0 к перерыву.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Казалось бы, такое развитие событий на руку гостям. “Урал” мог рассчитывать на то, что соперник, имевший игру Лиги Европы на неделе, начнет уставать во второй половине встречи. Но “горожане” усилили натиск, сначала издали били Мартынович и Газинский, а на 51-й минуте на поле вместо Ари вышел краснодарский “джокер” - Магомед-Шапи Сулейманов. Юный воспитанник академии “черно-зеленых” с первых атак стал опасно угрожать воротам гостей, а на 57-й минуте открыл счет после быстрой комбинации.

Куэва с линии штрафной отпасовал правее, по пути мяч легким касанием подправил Классон, и Сулейманов фирменным ударом в сторону дальнего угла поразил цель с близкого расстояния, отклеившись от защитников - 1:0.

После этого, “Урал” окончательно окопался в своей штрафной. На 61-й минуте явно получил по ногам Куэва в пределах штрафной, но вместо пенальти получил желтую карточку. Несправедливое решение Сергея Иванова добавило в игру эмоций и сумбура, что не пошло на руку никому.

Через несколько минут Куэва снова лежал в штрафной, но судейский свисток молчал. На эмоциональный выпад перуанца ответил Игнатьев, который удвоил преимущество “быков”.

После наброса к линии штрафной "чёрно-оранжевых" защитник головой смахнул мяч точно на ногу Игнатьеву, и тот с лёта метров с двадцати, заложив корпус, поразил дальний, левый от себя угол. Снаряд влетел в сетку рикошетом от штанги на 76-й минуте - 2:0.

“Урал” стал оголять тылы, игра раскрылась. "Краснодар" упустил как минимум одну возможность сделать счет разгромным, а гости так и не смогли во втором тайме сообразить хотя бы одну голевую атаку.

Итог - уверенные 2:0 в пользу "Краснодара".

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Урал.