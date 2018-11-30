Строительная компания «ЦИК» предоставит жителям Дагомыса квартиры в новом доме

Еще несколько месяцев назад ветеран Великой Отечественной войны 92-летняя Анна Бубнова могла остаться без крыши над головой. Вместе с ней жилья могли лишиться и еще несколько человек в сочинском поселке Дагомыс, среди которых многодетный отец, заслуженный учитель России и репрессированный в годы войны сочинец.

СПОР ЗА ЗАБОР

Дело в том, что еще три года назад участок, где находятся дома Анны Николаевны и ее соседей, передали под застройку - на этом месте должны были появиться многоэтажки. Проект назвали «Чайные холмы». Вот только те, кто выделял землю застройщику, размежевали ее, как говорят местные, без выезда на место. Из своих кабинетов. На основе этого архитекторы подготовили проект - несколько многоэтажных строений в виде комплекса 14-16-этажных жилых домов. Застройщиком выступает ООО «ЦИК» и его подрядчики - строительные компании АЛК++ и «Газстрой». По проекту линия многоквартирных домов пошла… по дворам, заборам, сараям и дорожкам жителей улицы Российской. Получается, что прямо в метре от небольшого домика ветерана войны, на месте хозпостройки, должна была появиться кирпичная стена многоэтажки. А у заслуженного учителя России Зои Шкоды окна дома выходили бы прямо на балконы нового строения.

В новом жилом комплексе "Чайные холмы" все продумано до мелочей

Такая же ситуация сложилась и с участком отца четырех детей Александра Капузо. 69-летняя Клавдия Гладкова тоже разглядывала бы из окна не цветы в палисаднике, а кирпичи девятнадцатиэтажки.

Люди, десятилетиями проживающие здесь, были возмущены действиями административных органов, которые сформировали данный участок без выезда на место, не учтя интересы местных жителей. Народ создал инициативную группу и начал бить в рынду - жаловались во все инстанции: в администрацию краю, прокуратуру, ФСБ, обратились и к уполномоченному по правам человека. Ведь на их участки, которые принадлежат им по праву собственности, вдруг должен был «залезть» чужой дом.

ЖИТЕЛЕЙ УСЛЫШАЛИ ДЕПУТАТ И ЗАСТРОЙЩИК

Люди, у которых в одночасье могли оттяпать часть земли, были настроены решительно и пошли в суд.

- Если на месте нас не будут слушать, дойдем до Европейского суда, - заявляла в интервью местным журналистам одна из активисток по имени Наталья.

Люди устраивали одиночные пикеты, перекрывали улицу, делали все, чтобы привлечь к себе внимание. А главное, не остаться без участков.

И жителей улицы Российской услышали. На встречу с ними пришли одновременно и застройщик ООО «ЦИК» в лице почти всего руководящего состава, совместно с депутатом городского собрания Сочи Сергеем Эксузяном. Они приехали в Дагомыс поговорить с каждым.

- Оставлять людей на улице ни в коем случае нельзя! Надо искать выход, - согласились депутат Эскузян и представители застройщика на встрече с местными.

Депутат горсовета Сочи Сергей Эксузян на встрече с жителями улицы Российской. Фото: Сергей МЕДВЕДЕНКО

Встреча состоялась в октябре. Вышла вся улица. Люди готовы были к самым решительным мерам. Все рассчитывали, что прямая встреча сторон прояснит все ошибки в землеотведении, развеет опасения и страхи людей с Российской, а также пояснит мнение застройщика, ведь и он, как говорится, оказался меж двух огней. Его ввели в заблуждение и бросили напрямую в конфликтную ситуацию к людям, с которыми изначально он и не собирался ссориться. До этой встречи было непонятно многое. И как проходят по факту границы, и кто что теряет, и вообще - как найти выход из положения.

И вот ООО «ЦИК» поступило как нельзя достойно в данном конфликтном вопросе. Можно было долго «бодаться» в суде, писать жалобы и проводить экспертизы.

- Зачем? - спросил застройщик и сам же дал ответ.

Предприятие отозвало из суда и службы судебных приставов денежные претензии, которые выиграло в суде и наложило на неимущую противную сторону - там ведь пенсионеры и ветераны в составе всего лишь. В этом сыграло дополнительную роль мнение депутата Сергея Эксузяна, который вместе с представителями застройщика едва ли не в один голос сказали: «Это наши, родные люди. - Довольно! Их и без нас обирают».

А когда компания «ЦИК» проанализировала ситуацию на месте, выяснилось, что в данном противостоянии против застройщика выступают обычные, небогатые и достойные по жизни люди, которые всего-навсего хотели изменения ситуации и устранения ошибок в землеотводе, которые совершил кто-то сверху. Ввел в заблуждение людей, общественность, столкнув права сторон в этом бессмысленном конфликте. И вот в трехлетнем споре все вместе они поставили жирную точку!

- Мы живем здесь почти 40 лет, - говорит местная жительница Наталья. - И знаем об этом участке все. Поэтому выделение земли по линиям наших подъездов и пешеходных дорожек стало явным кошмаром, который, наконец, закончился.

ПОШЛИ НА МИРОВУЮ

Больше встречаться в судах застройщик с жильцами улицы Российской не будет. Участники спора пошли на мировую.

- По этому проекту часть моего двора оказалась принадлежащей «Чайным холмам», - рассказывает Анна Бубнова. - Я тут всю свою жизнь живу, огород мой, дом - тоже мой. А кто-то вдруг собрался сносить мой забор, чтобы залезть на территорию. Мы с соседями начали судиться с застройщиком, наняли юристов. Но переживали, что этот спор закончится не в нашу пользу. Однако все разрешилось.

В офисе АНО МПЦ «Аспект» все участники этого земельного спора подписали мировое соглашение. Застройщик - ООО «ЦИК» обязуется предоставить попавшим в зону строительства людям квартиры в новом комплексе.

КОММЕНТАРИЙ ЗАСТРОЙЩИКА

Решение квартирного вопроса

- Мы нашли мировое решение данной проблемы, - говорят в ООО «ЦИК». - Нам пришлось детально исследовать ситуацию в отношении каждого участника спора. И будем решать задачи по мере поступления информации. Мы на связи с каждым жильцом. И в первую очередь решим квартирный вопрос каждого нуждающегося по праву представителей с улицы Российской. На первом этапе это четыре квартиры. Мы предоставим им жилье в обмен на право пользоваться земельным участком в полном объеме. Другой земли нам тут никто не даст, а людей нужно уважить. Если этого не сделала власть сама, мы сделаем это за них. Люди получат жилье в первом из построенных домов. С остальными гражданами мы также заключим гарантийные обязательства и будем решать их ситуации поочередно в следующих постройках. Надеемся, что это устроит всех. Зачем нам война? К людям надо поворачиваться лицом. Мы это делаем. Стоп битвам!

Отрадно, что конфликты решаются за столом переговоров и что застройщик услышал жителей. Ведь в этот спор оказались втянуты сразу две стороны, и обе по-своему правы. Застройщик, который получил уже размежеванный участок, и люди, которым принадлежит его часть.

Только в подобных ситуациях в Краснодарском крае оказались многие, но не все застройщики готовы слышать людей и разговаривать с ними.

КСТАТИ

Детский сад и новая набережная для поселка

А ведь многое еще не сказано до конца. Компания построит здесь и детский сад на 300 мест, которого так не хватает Дагомысу. Проведут реконструкцию набережной реки Дагомыс, берегоукрепительные работы, построят новый мост, благоустроят дорожки и всю прибрежную инфраструктуру.

ЖК "Чайные холмы"

Жилой комплекс «Чайные Холмы» строится по ФЗ 214. . Это – девять жилых домов вдоль правого берега реки Восточный Дагомыс. Его преимущества: налаженная инфраструктура района, экологичность и близость к морю. А удобное расположение и доступность к транспортным развязкам позволяет быстро добраться как до центра Сочи так до горнолыжных курортов Красной Поляны и аэропорта.

Все квартиры площадью от 27 до 63 квадратных метров имеют эргономичные планировки и панорамное остекление. Предусмотрена подземная и наземная парковки на 688 машиномест, детские площадки, площадки для отдыха, занятия спортом, парковая зона, облагороженная набережная, велодорожка.

Одним словом, застройщик собирается привести в порядок территорию, которой придадут все черты благоустроенного микрорайона. Наверное, так бывает, когда человечность важнее и дороже банальной прибыли.

P.S. В печатной версии «КП»-Кубань» в публикации «Лицом к людям», которая вышла в номере за 30 ноября 2018 года, допущена досадная ошибка в фамилии депутата городского собрания Сочи. Читать следует Сергей Эксузян. Приносим извинения Сергею Сергеевичу Эксузяну!