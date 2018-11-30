На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение, в Новороссийске – режим ЧС

Краснодарский край по-прежнему находится во власти циклона, который принес в регион ветер и резкое похолодание. В Новороссийске с 29 ноября действует режим ЧС, закрыты школы, порывы ветра здесь достигают 38 метров в секунду.

Стихия привела к обрывам линий электропередач, в некоторых домах повреждена кровля. В городе-герое продлили действие режима ЧС и на 30 ноября.

- Из-за ураганного ветра проблемы с электричеством зафиксированы в Семигорье, хутор Ленинский путь, Больших хуторах и Южной Озерейке. Все котельные, оставшиеся без света, подключены к передвижным дизельным электростанциям. Масштабных проблем с теплоснабжением не зафиксировано. В течение последних суток из-за ураганного ветра на Набережной повреждено три опоры уличного освещения и 16 деревьев, 12 из которых были буквально вырваны с корнями, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

В других городах и районах края ситуация стабилизируется. Поднявшийся из-за сильных осадков уровень воды в реках снижается. В экстренных службах контролируют ситуацию.

- По состоянию на 30 ноября чрезвычайных ситуаций и происшествий не зарегистрировано, погибших и пострадавших нет. Осуществляется мониторинг оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов по складывающейся обстановке. В главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю собран оперативный штаб, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Утром 30 ноября из-за снежных переметов образовался затор на трассе к станице Отрадной

Заносы на трассе в Отрадненском районе Фото: Кубань-СПАС

На участке в 400 метров на дорогее из поселка Урупский в Отрадную застряло 10 машин, в которых было 16 человек. Несколько авто оказались в метровых сугробах. На месте работала техника, движение восстановили полностью к 8:40.

- Спасатели, прибывшие на место, в течение четырех часов снежными лопатами расчищали снег и с помощью автомобиля «УАЗ» вытаскивали застрявшие машины на проезжую часть. В медицинской помощи никто не нуждался, все автомобилисты смогли продолжить движение, - уточнили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В Краснодаре утром прошел небольшой ледяной дождь, на улицах довольно скользко. Правда, в администрации сообщают, что за ночь на дороги высыпали около 100 тонн песчано-соляной смеси.

— Минувшей ночью стояла задача расчищать дороги не столько от снега, сколько от наледи. В первую очередь песчано-соляной смесью и реагентами были обработаны участки с достаточно крутыми подъемами-спусками, все 9 мостов и путепроводов, а также магистральные улицы. Спецтехника работала непрерывно, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Тротуары от наледи обрабатывают 730 человек и 32 единицы техники. По данным синоптиков, 30 ноября в Краснодаре ожидается гололед, налипание мокрого снега, ледяной дождь. Поэтому горожан просят быть осторожными.

Действие экстренного предупреждения о похолодании, метелях и сильном ветре сохраняется на большей части края до конца дня 30 ноября.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Прогнозы синоптиков на начало зимы неутешительны. 1 и 2 декабря местами по краю ожидают осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами сильные. В отдельных пунктах налипание мокрого снега, гололед. Ветер немного ослабнет до 5-10 метров в секунду, ночные температуры воздуха 1 декабря – от минус 2 до минус 7, а 2 декабря – от минус 3 до плюс 2. В воскресенье и к началу недели морозы ослабнут, а днем воздух местами прогреется до плюс 6.

На Черноморском побережье временами осадки, а сильный ветер в Новороссийске 1 декабря будет дуть с порывами до 32 метров в секунду, 2 декабря до 25 метров в секунду.