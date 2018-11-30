На новый смартфон теперь можно подписаться
Новый формат услуг стартует в МТС с 1 декабря. Теперь в фирменных магазинах оператора можно приобрести смартфон по подписке. Что это значит? Покупатели смогут пользоваться выбранным гаджетом, ежемесячно оплачивая фиксированную сумму. По истечении 12 месяцев, когда общий объем выплат составит примерно половину от стоимости смартфона, пользователь сможет обменять устройство на новую модель, продолжив платить за сервис подписки. Все участники программы получат скидку на мобильную связь МТС, а ежемесячный платеж за смартфон будет списываться непосредственно с мобильного счета. Если пользователь решит оставить смартфон себе, а не менять его на новый через год, то он продолжит оплачивать подписку еще до шести месяцев, в зависимости от выбранной программы. На первом этапе в программе будут участвовать смартфоны Samsung. Затем ассортимент расширят.