В Туапсе сотрудники ДПС спасли семью из ночного пожара

Обычный ночной дорожный патруль для двух сотрудников полиции из Туапсинского района обернулся настоящей спасательной операцией. Погода в это время была ненастной, ударили морозы, дул сильный ветер. Полицейские заметили, что над частным сектором развевается густой черный дым.

Подъехав к месту ЧП, они увидели, что горит деревянный дом на территории воинской части. В считаные секунды один из сотрудников ДПС решил перелезть через забор, чтобы проверить, есть ли в доме люди.

- Входная дверь оказалась заперта, и мы начали стучать в окна. Заметив в помещении движение, мы стали звать жильцов, которые, ориентируясь на голос, вышли из задымленного строения, - рассказал полицейский Даниил Андрюшечкин.

Госавтоинспекторы Туапсинского района спасли семью из пожара.

Навстречу вышла 30-летняя женщина с ребенком на руках. Малыша передали через забор напарнику сотрудника ДПС. Ребенка и его мать усадили в служебную машину и укрыли пледами, чтобы согреться.

После этого полицейские оповестили всех соседей, на чьи дома могло перекинуться пламя, и стали помогать хозяину горящего дома выносить имущество – телевизор, компьютер и теплые вещи.

Сотрудники полиции помогли выбраться жильцам и вызвали пожарных

- Дом мог полыхнуть, как спичка, а внутри находились люди. Мы думали только о том, что должны им помочь,- поделился полицейский Александр Ларионов. – По рации мы вызвали пожарных.

Оказалось, что в доме был газовый баллон, который мог взорваться в любой момент. К счастью, трагедии удалось избежать. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, жизни и здоровью спасенных местных жителей ничего не угрожает.

- Любой сотрудник полиции поступил так же. Помогать людям – наша работа, - говорят сотрудники ДПС.