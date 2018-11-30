В ожидании чуда: новогодняя ярмарка в гипермаркетах «Бауцентр»
Новый год и Рождество – это самые ожидаемые праздники не только для детей, но и взрослых. Подготовка к этим таинственным и чудесным дням порой бывает не менее увлекательна, чем само торжество. А без чего просто невозможно представить новогодние каникулы? Конечно, без елки, подарков и тематического декора.
Если вы уже находитесь в поисках елочных украшений и сувениров, то обязательно посетите новогоднюю ярмарку в гипермаркетах «Бауцентр»! Это то место, где можно купить пушистую красавицу-ель, выбрать игрушки или подарки для близких людей, а также – подсмотреть идеи для новогоднего оформления своего дома.
Большой выбор украшений в разных цветовых гаммах.
Золотистые шары и звезды, шишки и сосульки, бусы и макушки.
Елки - от огромных до самых маленьких.
Праздничные аксессуары, сувениры, символ года.
Рождественские венки и декоративные украшения.
Украшение в стиле «Сказка в лесу».
Игрушки в эко стиле выполнены из натуральных материалов: шишек, дерева, текстиля, коры и перьев.
Главная особенность ярмарки — индивидуальный подход, практически весь новогодний ассортимент поделен на коллекции, чтобы упростить выбор покупателю. Свою «игрушку» здесь найдут все: и те, кто настроен лирично, и те, кто ценит легкость и позитивный настрой.
Украшение в стиле «Семейное торжество».
Оформление для традиционной встречи Нового года: ужин в кругу семьи с шампанским, мандаринами, оливье и добрыми советскими фильмами.
Украшение в стиле «Нежная романтика».
Ангелы, кружева, сердечки, птицы и прекрасные розы создадут в вашем доме атмосферу волшебного сада, в котором исполняются самые заветные желания!
Украшение в стиле «Зимняя сказка».
Сверкающее великолепие полярного круга! Переливающиеся гирлянды, мишура, снежинки и сосульки воодушевят на новые свершения в новом году, а сине-голубая гамма подарит удивительную атмосферу спокойствия.
Фигурки для создания композиций и подарков.
Деды Морозы и Снегурочки.
Милые зимние сувениры.
Искусственные елки, гирлянды и мишура в ассортименте.
Сделайте фото в праздничной фотозоне. Почувствуйте приближение праздника.
Новогодняя ярмарка в отделе САД.
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Гипермаркеты «Бауцентр» открыты ежедневно с 8:00 до 22:00
г. Краснодар
«Бауцентр» на Ростовском шоссе, 28/7, тел. +7 (861) 228-88-00.
«Бауцентр» на ул. Селезнева, 4, тел. +7 (861) 234-44-44.
г. Новороссийск
«Бауцентр» на ул. Золотая Рыбка, 23, тел. +7 (8617) 308-308.
Новогодние товары также представлены в интернет-магазине baucenter.ru
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