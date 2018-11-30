2018-11-30T12:54:56+03:00
Карта Кубани

В Майкопе прошел День адыгской культуры

В Адыгее состоялся круглый стол по вопросам сохранения межнациональной стабильности в рамках Дня адыгской культуры
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

Сегодня в республике прошли мероприятия, посвященные Дню адыгской культуры. Старт данному масштабному форуму был дан в филармонии, где состоялась концертная часть торжества и выставка адыгских мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Экспозицию посетили глава РА Мурат Кумпилов и руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Гости высоко оценили труд народных умельцев и подчеркнули высокую ответственность за сохранение самобытности всех народов страны.

После работы в научных секциях, посвященных различным вопросам истории и культуры адыгов, в доме правительства республики был организован круглый стол на тему «Роль институтов гражданского общества в сохранении межнациональной стабильности в РА».

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В работе круглого стола приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель ФАДН Игорь Баринов. На мероприятии также присутствовали: председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, члены кабинета министров РА и представители общественной палаты РА, официальные представители Северной Осетии-Алании, КЧР, КБР, Ингушетии, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, руководство ОД «Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент», Майкопского отдела кубанского казачьего общества, представители религиозных конфессий и общественных организаций республики.

В своем выступлении руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов остановился на важности системного подхода к сохранению этнокультурных традиций, уважительному отношению к культуре и традициям каждого народа России.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Отрадно, что на Дне адыгской культуры присутствуют представители многих субъектов Российской Федерации. В этом – залог стабильности и взаимного уважения. Также немаловажным фактором стабильной национальной политики является включение этнокультурного содержания в образовательный процесс. Культурное, этническое и религиозное многообразие должно стать составной частью программ в сфере образования. Очень важно, чтобы с дошкольного возраста наши дети знали об этническом многообразии нашей страны. Ведь многие проблемы начинаются от незнания и непонимания культуры и обычаев представителей других народов, - отметил Игорь Баринов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Руководитель федерального ведомства также подчеркнул, что Адыгея всегда отличалась гармоничностью и стабильностью в сфере межэтнических отношений. Отдельно была отмечена важность регионального опыта в гармонизации межнациональных отношений в стране. В частности, Игорь Баринов предложил в преддверии празднования 100-летия со дня образования автономии Адыгеи уделить внимание популяризации исторических фактов, говорящих о роли адыгов в становлении и развитии Российского государства. В качестве примера была приведена деятельность князей Черкасских, служение России добровольцев Дикой дивизии.

Приветствуя гостей, глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что актуальность поднятой темы межнациональной стабильности всегда остается высокой для такой многонациональной страны, как Россия.

- Адыгея является своего рода отражением нашей страны - у нас полиэтнический регион, где проживает более 100 национальностей. Поэтому вопрос сохранения межнационального согласия в республике имеет для нас первостепенное значение, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава республики отметил, что в Адыгее традиционно проводятся многочисленные мероприятия, направленные на развитие межкультурного диалога. Среди них – международный фестиваль адыгской культуры, ежегодный фестиваль казачьей культуры, День репатрианта и другие знаковые для региона праздники.

Мурат Кумпилов особо подчеркнул важность поддержки федерального агентства по делам национальностей, благодаря которой республика вошла в федеральную программу, направленную на реализацию государственной национальной политики.

Вместе с тем глава республики отметил, что власти республики находятся в постоянном взаимодействии со всеми все общественными, национальными и религиозными организациями и объединениями. Представители общественности входят во все советы, комиссии и рабочие группы, действующие при органах государственной власти.

- Нами накоплен ценный опыт в деле развития гражданской активности, сохранения межэтнического и межконфессионального согласия в республике. Результаты наших усилий хорошо известны – многонациональная Адыгея считается одним из самых спокойных регионов в стране, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным аспектам национальной политики. Была отмечена важность более тесного сотрудничества в рамках Совета по делам национальностей при президенте России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи провел встречу с муфтием мусульман Адыгеи и Краснодарского края
Участники диалога обсудили ход реализации решений заседания Совета при главе по взаимодействию с религиозными объединениями, а также процесс перехода мусульманской общественности к единообразию ритуалов
Глава Адыгеи принял профессора МГУ – известного эксперта в области регионального развития
В Адыгею с научно-образовательной целью прибыла профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич
Новости 24
На Кубани злоумышленники украли 10 банок закаток
Кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 1 трлн рублей
Под Краснодаром в аварии погиб 22-летний водитель
В Краснодаре за ДТП, в котором погиб ребенок, осудили местного жителя
Из снежного плена сотрудники «Кубань-СПАС» достали десять машин
В Сочи два уроженца Закавказья привлечены к административной ответственности
В Краснодаре врачи борются за жизнь раненого сотрудника Росгвардии
В Туапсе вынесли приговор бывшему дознавателю полиции за покушение на мошенничество
В Сочи из-за непогоды закрыли «33 водопада»
На Кубани будут применять финские технологии переработки мусора
Задержанные в Краснодаре самолёты вылетели в пункты назначения
В Краснодаре полиция напомнила детям ПДД
В Краснодаре откроют еще одну ярмарку выходного дня
«Росводоканал Краснодар» предупреждает о псевдоспециалистах
Прокуратура выявила воровство бюджетных денег в Краснодаре
В Сочи машина съехала с трассы и опрокинулась
В Динском районе насмерть сбили женщину
ВТБ в Краснодаре на 40% увеличил выдачи кредитов населению
Краснодар поучаствует во всероссийской акции "Дни Мальтийской музыки"
На Кубани правоохранители проверили более 250 граждан
В Приморско-Ахтарском районе задержали мужчину за нарушение ПДД
В Краснодаре осудили адвоката за предложение посредничества во взяточничестве
В Новокубанске мужчина угрожал провизору ножом и требовал отдать деньги
В Краснодаре из-за непогоды задержали вылет девяти авиарейсов
В Новороссийске объявлен режим ЧС