В Майкопе прошел День адыгской культуры

Сегодня в республике прошли мероприятия, посвященные Дню адыгской культуры. Старт данному масштабному форуму был дан в филармонии, где состоялась концертная часть торжества и выставка адыгских мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Экспозицию посетили глава РА Мурат Кумпилов и руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Гости высоко оценили труд народных умельцев и подчеркнули высокую ответственность за сохранение самобытности всех народов страны.

После работы в научных секциях, посвященных различным вопросам истории и культуры адыгов, в доме правительства республики был организован круглый стол на тему «Роль институтов гражданского общества в сохранении межнациональной стабильности в РА».

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В работе круглого стола приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель ФАДН Игорь Баринов. На мероприятии также присутствовали: председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, члены кабинета министров РА и представители общественной палаты РА, официальные представители Северной Осетии-Алании, КЧР, КБР, Ингушетии, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, руководство ОД «Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент», Майкопского отдела кубанского казачьего общества, представители религиозных конфессий и общественных организаций республики.

В своем выступлении руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов остановился на важности системного подхода к сохранению этнокультурных традиций, уважительному отношению к культуре и традициям каждого народа России.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Отрадно, что на Дне адыгской культуры присутствуют представители многих субъектов Российской Федерации. В этом – залог стабильности и взаимного уважения. Также немаловажным фактором стабильной национальной политики является включение этнокультурного содержания в образовательный процесс. Культурное, этническое и религиозное многообразие должно стать составной частью программ в сфере образования. Очень важно, чтобы с дошкольного возраста наши дети знали об этническом многообразии нашей страны. Ведь многие проблемы начинаются от незнания и непонимания культуры и обычаев представителей других народов, - отметил Игорь Баринов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Руководитель федерального ведомства также подчеркнул, что Адыгея всегда отличалась гармоничностью и стабильностью в сфере межэтнических отношений. Отдельно была отмечена важность регионального опыта в гармонизации межнациональных отношений в стране. В частности, Игорь Баринов предложил в преддверии празднования 100-летия со дня образования автономии Адыгеи уделить внимание популяризации исторических фактов, говорящих о роли адыгов в становлении и развитии Российского государства. В качестве примера была приведена деятельность князей Черкасских, служение России добровольцев Дикой дивизии.

Приветствуя гостей, глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что актуальность поднятой темы межнациональной стабильности всегда остается высокой для такой многонациональной страны, как Россия.

- Адыгея является своего рода отражением нашей страны - у нас полиэтнический регион, где проживает более 100 национальностей. Поэтому вопрос сохранения межнационального согласия в республике имеет для нас первостепенное значение, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава республики отметил, что в Адыгее традиционно проводятся многочисленные мероприятия, направленные на развитие межкультурного диалога. Среди них – международный фестиваль адыгской культуры, ежегодный фестиваль казачьей культуры, День репатрианта и другие знаковые для региона праздники.

Мурат Кумпилов особо подчеркнул важность поддержки федерального агентства по делам национальностей, благодаря которой республика вошла в федеральную программу, направленную на реализацию государственной национальной политики.

Вместе с тем глава республики отметил, что власти республики находятся в постоянном взаимодействии со всеми все общественными, национальными и религиозными организациями и объединениями. Представители общественности входят во все советы, комиссии и рабочие группы, действующие при органах государственной власти.

- Нами накоплен ценный опыт в деле развития гражданской активности, сохранения межэтнического и межконфессионального согласия в республике. Результаты наших усилий хорошо известны – многонациональная Адыгея считается одним из самых спокойных регионов в стране, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным аспектам национальной политики. Была отмечена важность более тесного сотрудничества в рамках Совета по делам национальностей при президенте России.