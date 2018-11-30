«Нашли родню, помыли и стали лечить»: дедушка, пропавший без вести на 43 года, умер, когда жизнь стала налаживаться

- Десять минут назад нам сообщили, что дедушка умер, - сообщила в своем Instagram 31-летний парикмахер из поселка Новый в Адыгее.

Почти неделю Настя Бреусова ухаживала за неизвестным мужчиной и разыскивала его родню. А когда, казалось, что жизнь абсолютно чужого для нее человека стала налаживаться, Василий Комлев отдал богу душу.

- Вот такая судьба! Так бывает, - сквозь слезы причитает Настя. - Теперь бы хоть крест ему на могиле поставить, был же человек.

breusova_a Врачи сказали, что дедушка умер

Напомним, в один из дней в парикмахерскую поселка Новый, рядом с Краснодаром, незаметно просочился заскорузлый мужичонка в теплой, но грязной одежде.

- Ну мало ли народу ходит, - говорит Настя. Тогда еще она не знала, что настолько проникнется судьбой пожилого мужчины. - Сел, сказал, что погреется и уйдет. Вид у него был очень болезненный, но явно не пропойца.

Молодая женщина сделала пару фотографий на телефон и разослала знакомым в поселке Новый с сообщением: «Дед чей?». Как водится, в социальных сетях информацию тут же стали проверять и муссировать.

- Выяснилось, что он известен здесь многим: где-то за скотом ухаживал, где-то что-то ремонтировал, - продолжает Настя. - Знакомый — Сашка - зашел, говорит: мол, я его знаю, он раньше здоровый был такой, сильный, труженик. Рабсила, в общем. Жил у местного предпринимателя Артура (фамилию не называет - Авт.), а потом тот его спровадил, потому что не ненужен стал, заболел мужик.

Между стрижками-покрасками Настя обзвонила все местные социальные службы.

- Кто он, чей, мне не давали покоя эти вопросы, - говорит женщина. - Не может же быть такого, чтобы у человека не было НИЧЕГО. Нигде никаких сведений. Когда и где у него остались документы, он тоже не говорил. Нет, Артур нормально к нему относился, просто, наверное, проблем с больным человеком испугался.

Василий Комлев служил на Северном флоте

Дед мучительно корчился и с опаской поглядывал на еду, которую девчата соорудили для него на скорую руку. А Настя для себя отчетливо поняла, что выставить деда за дверь она просто не сможет.

- Вы бы тоже не смогли, - убеждает она. - Просто, наверное, еще не были в такой ситуации.

Пожилой мужчина бомжеватого вида с достоинством и расстановкой назвал свое полное имя - Комлев Василий Глебович, 27 марта 1946 года рождения. Затем съел ложку предложенного супа, поморщился и попросил хурмы.

- Я сбегала за хурмой на рынок, помыла, дала ему, - говорит Настя. - Он только прикоснулся и снова поморщился. Тогда мы поняли, что-то плохо с дедом.

В конце рабочего дня, который в парикмахерской прошел в треволнениях, нежданного гостя готовили везти в отделение полиции, устанавливать личность. Перед ответственным шагом Василия Глебовича решили помыть.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

В полицию Василий Глебович отправился, не сопротивляясь. Но кроме имени и фамилии, другой информации Насте не дал.

- Не знаю, что ему мешало рассказать все. И было ли, что рассказывать? Только по крупицам мне удалось узнать, что из дома в Челябинской области он ушел в армию. После этого каким-то образом оказался здесь, работал на мясокомбинате, ремонтном заводе, а потом...так...шабашки в Адыгее. Что его побудило разорвать отношения с родственниками, непонятно. Но говорить о семье он наотрез отказывался.

Пока был здоров, говорит Настя, рассчитывал на себя. Но обессилел.

Парикмахер из Адыгеи приютила 72-летнего мужчину, пропавшего 43 года назад.

В отделении МВД по Тахтамукайскому району Адыгеи перерыли всю электронную базу, но человека, точнее - гражданина России с именем Василий Глебович Комлев не нашли.

- Может, дед придумал себе имя? - с сомнением поглядывали полицейские, глядя на смурного гостя в углу.

Но Настя была уверена, дед ее при полном рассудке.

ОЧЕНЬ БОЛЕН

Вернувшись домой вместе с так и неопознанным Василием Глебовичем, Настя Бреусова решилась на отчаянный шаг - опубликовала тревожное обращение на своей странице в соцсетях. Это сработало лучше всех социальных институтов.

- Мне начали писать, люди делали перепосты, - говорит женщина. - Кому только я не рассказала историю деда?!

Наутро Василия Глебовича отвезли в больницу.

- Были сомнения, конечно, что кто-то примет его без документов. Поэтому в адыгейские больницы даже не обращались. Рискнули сразу в «зиповскую» (Больница скорой медицинской помощи в Краснодаре — авт.). И не ошиблись! Нашего деда туда взяли, - продолжает парикмахер.

После нескольких часов обследования медики постановили: у Василия Глебовича полная кишечная непроходимость из-за огромной опухоли. И решили срочно оперировать безродного мужчину.

- Мы поехали домой с подругой (Настя задействовала, казалось, всех!), чтобы переодеться, поспать хоть немного, а в семь утра были уже в больнице.

Операция длилась четыре часа. Василия Глебовича перевели в реанимацию и погрузили в состояние искусственной комы.

- Врачи сейчас не дают никаких прогнозов, тяжелый очень дед, - сквозь слезы говорит Настя. - Ждут гистологический анализ опухоли. Судя по всему, у него очень запущенная онкология, говорят.

Открыв телефон, чтобы сообщить другим неравнодушным (а таких за считанные дни оказалось немало!), Настя увидела сообщение для Василия Глебовича. В далеком Челябинске «ее деда» узнали родные.

- Мы рыдали обе в трубку с женой его родного брата, - продолжает женщина. - Выяснилось, что у него есть еще сестра. Правда, брат как раз в этот же момент тоже в больнице, а сестре — за 80 лет.

Ошибки нет — это Комлев Василий Глебович! Только он давно и безнадежно числится безвестно пропавшим, а значит, его будто бы и нет.

- Они меня спрашивали, что делать — ехать - не ехать, сами же старые уже, - всех и за все извиняет Большой человек парикмахер Настя Бреусова. - Сейчас родственники в Челябинской области подали на восстановление документов.

Все с той же страницы в соцсети она привычно уже обратилась с новой просьбой - помочь старикам оформить все справки. Не препятствовать!

На очереди новое обращение - к сыну Василия Глебовича, который, говорят, где-то существует. Ходили слухи, что у Василия Глебовича была семья в Старотиторовском районе.

Если семья из Челябинской области не заявит о желании похоронить его по-христиански, то скорее всего, безродным он и сгинет.