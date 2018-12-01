Погода в Краснодарском крае на 1 и 2 декабря: На Кубани ожидаются сильный ветер и снег с дождем

С жителями Кубани ноябрь «попрощался» холодно, местами даже морозно. Начало зимы, по прогнозам синоптиков, ясными деньками тоже не порадует.

Первые декабрьские выходные в крае ожидаются по-настоящему зимними. На территории Краснодарского края возможен снег и сильный дождь.

Ночью 1 декабря температура опустится до 5-7 градусов мороза, днем воздух прогреется до четырех градусов тепла, на юге края - до +6 °С. В воскресенье, 2 декабря, ночью будет чуть теплее - ноль градусов, днем - 4-6 градусов со знаком плюс.

В кубанской столице первый день зимы ожидается дождливым. Воздух прогреется лишь до 2-4 градусов тепла, ночью температура опустится до двух градусов ниже нуля. 2 декабря будет облачно, ночью - столбики термометров покажут около нуля, днем - 4 градуса тепла.

- На Черноморском побережье временами дождь, в горах с мокрым снегом, - рассказывают в Краснодарском гидрометцентре. - Ветер прогнозируем северо-восточный 12-14 метров в секунду. На участке Анапа-Геленджик - 15-20 метров в секунду, в Новороссийске - порывы достигнут 28 метров в секунду. В воскресенье, 2 декабря, ветер чуть стихнет.

В предгорных и горных районах края метеорологи прогнозируют гололед, налипание мокрого снега. Водителей просят не садиться за баранку своей машины и отложить дальнее путешествие на другой день. А все потому, что из-за сильного ветра на трассах образовались снежные наносы, высота сугробов местами больше метра.

Самая тяжелая обстановка сейчас на юго-востоке края. В Павловском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире часть дорог так замело, что транспорт там практически не может проехать. Непростая ситуация и на участке федеральной трассы М29 «Кавказ» от станицы Павловской до Армавира. Там есть отрезки, где застрять может абсолютно любой вид транспорта.

- Движение временно закрыто на участках трассы Р-217 «Кавказ» после станицы Новолеушковской до Тихорецка, на территории Гулькевического, Новокубанского районов, на въезде в Армавир, - сообщают в Упрдор “Черноморье”. - Также перерыв в движении — на 25-километровом участке подъезда к Майкоп от Р-217, начиная от съезда с трассы «Кавказ» в направлении Лабинска.

По поручению губернатора, организованы патрулирование на дорогах, развернуты пункты обогрева в ближайших к заторам населенных пунктах.

Нелетная погодка продлится в крае еще пару дней. По сообщению синоптиков, уже на следующей неделе ожидается потепление.

ВАЖНО!

Спасатели советуют быть осторожными на улице не только водителям, но и пешеходам. На улице в непогоду обходите здания, с которых возможно падение снега, машины паркуйте подальше от деревьев. Будьте внимательны к проводам линий электропередач.

Ну а если вас все же застал снегопад в дороге, остановитесь и подайте сигнал в виде прерывистых гудков.

КСТАТИ

В горах Краснодарского края возможен сход лавин

Сход снега ожидают на высоте выше 2 000 метров. Спасатели рекомендуют жителям края не выходить в горы в непогоду. Находясь на высоте, следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин.

В случае, если вас захлестнула снежная масса, нужно делать широкие движения руками и ногами так, будто плывете, чтобы удерживаться на поверхности потока. После того, как лавина прошла, нужно расчистить для себя воздух.

Сотрудники МЧС не советуют кричать, в такой сложной ситуации стоит беречь свое дыхание. Но если вы услышите голоса людей, то обязательно зовите на помощь.

АЛЛО!

В случае возникновения ЧС звоните по телефону 8 (861) 214-33-36 или набирайте с мобильника 112.