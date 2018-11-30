На Кубани из-за снежных заносов ограничено движение по нескольким трассам

Снег и ветер привели к переметам и наносам на дорогах Краснодарского края. Их высота местами достигает метра. На участках федеральной трассы «Кавказ» в Павловском, Новокубанском и Гулькевичском районах, на въезде в Армавир, а также на подъезде к Майкопу со стороны Лабинска временно закрыто движение.

Порывы ветра здесь достигают 30 метров в секунду, видимость не превышает 50 метров.

- В работе задействовано более 35 единиц дорожной спецтехники, за последние 8 часов на Р-217 «Кавказ» и Подъезде от Р-217 к Майкопу произведена россыпь более 650 тонн противогололедных материалов. Совместно с дорожниками в борьбе со стихией задействованы подразделения и техника МЧС и «Кубань-Спас», - сообщили в пресс-службе Упрдор “Черноморье”.

Снежные заносы на трассах Краснодарского края.

В плену стихии находятся около 450 машин. На 18-м километре трассы Р-217 «Кавказ» на участке от станицы Павловской до Тихорецка образовались снежные заторы, в которых находится около 50 машин. А в Новокубанском районе замело съезд в сторону Курганинска, трассу на границе с Гулькевическим районом, дороги в районе хуторов Новосельский, Красная звезда и Лабинска. В заторах находятся порядка 400 автомобилей. В Гулькевичском районе скопилось около 200 машин.

В краевом управлении МЧС уточнили, что к пробке направлены спасатели на снегоходах и квадроциклах. Для легковушек организовали альтернативное движение через хутор Большевик Тихорецкого района в сторону Ростова-на-Дону.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Водителям застрявших машин подвозят топливо, горячее питание. Развернуты пункты временного размещения и обогрева.

- Только в Новокубанском районе в пунктах обгрева находится 166 человек, в том числе 144 ребенка, - сообщают в ГУ МЧС по региону. - В Армавире развернуто два мобильных пункта обогрева на базе автобусов ПАЗ общей вместимостью 60 человек.

В зоне происшествия продолжает работу оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий снежных заторов задействованы 438 человек и 204 единицы техники, дороги расчищают 54 спецмашины.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В администрации Краснодарского края уточняют, что в направлениях Гулькевичи – Курганинск, станица Новокубанская – Курганинск, Новокубанская – станица Отрадная, Кропоткин - Усть-Лабинск отмечены массовые заторы автомобилей.

Водителей просят воздержаться от дальних поездок в ближайшие сутки.

– Учитывая, что сегодня минусовая температура и идет мокрый снег с дождем, на большинстве дорог края будет гололед. Он будет сохраняться минимум сутки. Мы призываем жителей и гостей края по возможности воздержаться от поездок, особенно в юго-восточной и северной части края, – добавил министр ГО и ЧС края Сергей Капустин.

По прогнозам, погодна в регионе улучшится к понедельнику.