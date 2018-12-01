На заснеженных дорогах Кубани застряло около 700 машин

Стихия на Кубани разыгралась не на шутку - порывы ветра достигали 30 метров в секунду, видимость ужасная. В снежном вихре растворилось все вокруг. На дорогах ни проехать, ни пройти, потому машины мгновенно встали. Автомобильные пробки образовались на трассах в Павловском, Новокубанском, Гулькевечском, Белоглинском районах и в Армавире. Из-за метели около 700 автомобилей попали в снежный плен. Хотя еще вчера вечером во власти стихии было гораздо меньше - около 450 машин.

Спасатели забыли про сон и работали всю ночь.

- Для проведения спасательных и эвакуационных работ в местах затора задействована группировка РСЧС общей численностью 482 человека и 224 единицы техники, в том числе от МЧС 103 человек и 39 единиц техники, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На местах работают три снегоболотохода, семь снегоходов и 27 автомобилей повышенной проходимости.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чтобы восстановить движение транспорта, сотрудникам МЧС пришлось распилить межполосные разделители.

Утром 1 декабря погода потихоньку начинает налаживаться. Ветер стих, лишь в некоторых районах на севере края идет снег. Однако пункты временного размещения продолжают свою работу.

Спасатели продолжают работа на заснеженных трассах Краснодарского края.

- Всего открыто восемь стационарных точек и пять мобильных пунктов обогрева. В них находятся 245 человек, в том числе 89 детей, - поясняет врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Иван Лунев. - В целом принятые меры не позволили допустить серьезных происшествий. Транспортное сообщение постепенно восстанавливается. Наиболее проблемная ситуация сейчас на участке федеральной дороги в Новокубанском районе (от 27 до 34 километра). Но ситуация находится под контролем.

В Армавире из-за непогоды автоинспекторы регулируют движение.

Нелетная погодка продлится в крае до понедельника, 3 декабря. По сообщению синоптиков, уже на следующей неделе ожидается потепление.

ВАЖНО!

Спасатели советуют быть осторожными на улице не только водителям, но и пешеходам. На улице в непогоду обходите здания, с которых возможно падение снега, машины паркуйте подальше от деревьев. Будьте внимательны к проводам линий электропередач.

Ну а если вас все же застал снегопад в дороге, остановитесь и подайте сигнал в виде прерывистых гудков.

АЛЛО!

В случае возникновения ЧС звоните по телефону 8 (861) 214-33-36 или набирайте с мобильника 112.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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