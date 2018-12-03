В Краснодаре отремонтирует дорогу на Красной и мост на Суворова
Масштабный ремонт дорог в Краснодаре продолжится и в следующем году. А вообще, программа, по которой на проезжих частях наводят марафет, запланирована до 2024 года. К этому времени все участки, которые необходимо отремонтировать, должны быть приведены в порядок.
В этом году, например, уже отремонтировали 66 дорог, протяжённостью более 83 километра. В следующем в плане еще 54 участка, которые растянуты на 72, 7 километра.
- Работы на городских дорогах начали в 2016 году, и темпов не сбавляем. Сейчас уже большинство проезжих частей привели в порядок. И это результат, который уже виден жителям, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. - Важно, что ремонт идет комплексно - не просто отдельные участки в разных частях города, а по сути - комплексное обновление основной дорожной сети. В 2019 году объем работ предстоит серьёзный, объекты – сложные.
Выйдут бригады рабочих на мост по улице Суворова - этот путепровод обновят, он уже давно нуждается в ремонте. А вот самый длинный участок, где будет заменен асфальт, приведены в порядок ливневки, нарисована разметка – это улица Головатова. Тут наведут порядки на более 4,3 километрах дороги.
Зайдет техника не только в центр Краснодара, но и в пригород. Новые проезжие части будут в поселках Колосистом и Индустриальном, в станицах Елизаветинской и Старокорсунской и в хуторе Ленина.
ВАЖНО
В городе заменят светофоры
В следующем году в Краснодаре появятся не только новые дороги, но и обещают установить новые светофоры.
- Всего будет закуплено 10 светофоров на сумму свыше 10 млн рублей. Один только объект обходится в миллион, полтора. А городу необходимо десять новых, - пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - На каких именно улицах они появятся, пока что решаем. А еще 56 существующих объектов будут отремонтированы.
БУДЬ В КУРСЕ
Какие проезжие части приведут в порядок
1. ул. Ставропольская - от Суворова до Вишняковой;
2. ул. Леваневского - от Ленина до Промышленной;
3 ул. им. Гаврилова - от Красной до Коммунаров;
4 ул. Новокузнечная - от Красноармейской до Базовской;
5 ул. им. Суворова - от Постовой до Дмитриевской Дамбы;
6 Ремонт моста по ул. Суворова;
7 ул. Колхозная - от Офицерская до Ипподромной, от Офицерской до Клинической, от МОПР до Ипподромной;
8 ул. Ломоносова - от Буденного до Промышленной;
9 ул. Базовская Дамба - от Мира до Салтыкова-Щедрина;
10 ул. Березанская - от Казачьей до Буденного;
11 ул. им. Вишняковой - от Переходной до 6-я Линия ПРК;
12 Ул. Щорса - от Промышленной до путепровода по Северной;
13 ул. Базовская - от Ленина до Гоголя;
14 ул.им. Володи Головатого - от Академика Трубилина до Передовой, от Щорса до Передовой, от Академика Трубилина до Янковского;
15 ул. Красная - от Буденного до Офицерской;
16 ул.Урицкого - от Минской до Темрюкской;
17 ул. Рылеева - от Передерия до Каляева;
18 ул. Минская - от Харьковской до Каляева;
19 ул. Шоссе Нефтяников - от Красной до Стахановской;
20 ул. Советская - от Рашпилевской до Кубанской Набережной;
21 ул. 40-Летия Победы - от Российской до Восточно-Кругликовской;
22 ул.Совхозная - от Атарбекова до Круговой;
23 ул.Геологическая - от Ростовского шоссе до Российской;
24 ул.Дорожная - от 3-й Трудовой до Пригородной;
25 ул. Агрохимическая - от Солнечной до Шолохова;
26 ул. Солнечная - от 1 Мая до Ростовского шоссе, от Агрохимической до Ростовского шоссе, от Российской до 1-го Мая;
27 ул. Пригородная - от Ростовского шоссе до Изосимовой;
28 ул. Российская - от Жлобы до Ростовского шоссе на участках от Жлобы до Солнечной, от Пригородной до Ростовского шоссе;
29 ул. им. Калинина - от Западного обхода до Лукьяненко;
30 ул. Звёздная - от автодороги «п.Северный-п.Колосистый» до Труда (пос. Колосистый);
31 Ст-ца Елизаветинская, ул. Красная - от Калинина до Восточной;
32 Поселок Индустриальный, ул. Евдокимовская от Милютинской до Весенней;
33 Ст-ца Елизаветинская - ул. Калинина от Красной до Набережной;
34 ул. им. Александра Покрышкина - от Дзержинского до дома № 2/2;
35 ул. Заполярная - от Азовской до дома № 133;
36 ул. 4-я Линия - от Славянской до Круговой;
37 ул. Круговая - от дома № 24 по Круговой до 4-ой Линии;
38 ул. Старокубанская - от Новой до Уральской;
39 ул. Бургасская - от Димитрова до Айвазовского;
40 ул. Тюляева - от Комсомольской до Сормовской;
41 хутор Ленина - ул. Раздольная - от Оружейной до Наримановской;
42 Станица Сарокорсунская - ул. Пролетарская от Чонгарской до Северной;
43 ул. им. Демченко - от Крупской до Джубгинской;
44 ул. Сормовская - от Старокубанской до 1 Мая;
45 ул. Космонавтов - от Карасунской до Кирова;
46 ул. им. Невкипелого - от Автолюбителей до Снесарева.
47. ул.Степная - от Димитрова до Адыгейской Набережной;
48. ул. им. Каляева - от дома № 4 до Атарбекова;
49. ул. Химзаводская - от Береговой до Индустриальной;
50. ул. Онежская - от Уральской до Центральной;
51. ул.Харьковская - от Минской до Калинина;
52. ул.8-го Марта - от Крупской до Фадеева;
53. ул. Гимназическая - от Кубанской Набережной до Красной;
54. 8 ул.Мира - от Морской до Криничной.