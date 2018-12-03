В Краснодаре отремонтирует дорогу на Красной и мост на Суворова

Масштабный ремонт дорог в Краснодаре продолжится и в следующем году. А вообще, программа, по которой на проезжих частях наводят марафет, запланирована до 2024 года. К этому времени все участки, которые необходимо отремонтировать, должны быть приведены в порядок.

В этом году, например, уже отремонтировали 66 дорог, протяжённостью более 83 километра. В следующем в плане еще 54 участка, которые растянуты на 72, 7 километра.

- Работы на городских дорогах начали в 2016 году, и темпов не сбавляем. Сейчас уже большинство проезжих частей привели в порядок. И это результат, который уже виден жителям, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. - Важно, что ремонт идет комплексно - не просто отдельные участки в разных частях города, а по сути - комплексное обновление основной дорожной сети. В 2019 году объем работ предстоит серьёзный, объекты – сложные.

Выйдут бригады рабочих на мост по улице Суворова - этот путепровод обновят, он уже давно нуждается в ремонте. А вот самый длинный участок, где будет заменен асфальт, приведены в порядок ливневки, нарисована разметка – это улица Головатова. Тут наведут порядки на более 4,3 километрах дороги.

Зайдет техника не только в центр Краснодара, но и в пригород. Новые проезжие части будут в поселках Колосистом и Индустриальном, в станицах Елизаветинской и Старокорсунской и в хуторе Ленина.

ВАЖНО

В городе заменят светофоры

В следующем году в Краснодаре появятся не только новые дороги, но и обещают установить новые светофоры.

- Всего будет закуплено 10 светофоров на сумму свыше 10 млн рублей. Один только объект обходится в миллион, полтора. А городу необходимо десять новых, - пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - На каких именно улицах они появятся, пока что решаем. А еще 56 существующих объектов будут отремонтированы.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие проезжие части приведут в порядок

1. ул. Ставропольская - от Суворова до Вишняковой;

2. ул. Леваневского - от Ленина до Промышленной;

3 ул. им. Гаврилова - от Красной до Коммунаров;

4 ул. Новокузнечная - от Красноармейской до Базовской;

5 ул. им. Суворова - от Постовой до Дмитриевской Дамбы;

6 Ремонт моста по ул. Суворова;

7 ул. Колхозная - от Офицерская до Ипподромной, от Офицерской до Клинической, от МОПР до Ипподромной;

8 ул. Ломоносова - от Буденного до Промышленной;

9 ул. Базовская Дамба - от Мира до Салтыкова-Щедрина;

10 ул. Березанская - от Казачьей до Буденного;

11 ул. им. Вишняковой - от Переходной до 6-я Линия ПРК;

12 Ул. Щорса - от Промышленной до путепровода по Северной;

13 ул. Базовская - от Ленина до Гоголя;

14 ул.им. Володи Головатого - от Академика Трубилина до Передовой, от Щорса до Передовой, от Академика Трубилина до Янковского;

15 ул. Красная - от Буденного до Офицерской;

16 ул.Урицкого - от Минской до Темрюкской;

17 ул. Рылеева - от Передерия до Каляева;

18 ул. Минская - от Харьковской до Каляева;

19 ул. Шоссе Нефтяников - от Красной до Стахановской;

20 ул. Советская - от Рашпилевской до Кубанской Набережной;

21 ул. 40-Летия Победы - от Российской до Восточно-Кругликовской;

22 ул.Совхозная - от Атарбекова до Круговой;

23 ул.Геологическая - от Ростовского шоссе до Российской;

24 ул.Дорожная - от 3-й Трудовой до Пригородной;

25 ул. Агрохимическая - от Солнечной до Шолохова;

26 ул. Солнечная - от 1 Мая до Ростовского шоссе, от Агрохимической до Ростовского шоссе, от Российской до 1-го Мая;

27 ул. Пригородная - от Ростовского шоссе до Изосимовой;

28 ул. Российская - от Жлобы до Ростовского шоссе на участках от Жлобы до Солнечной, от Пригородной до Ростовского шоссе;

29 ул. им. Калинина - от Западного обхода до Лукьяненко;

30 ул. Звёздная - от автодороги «п.Северный-п.Колосистый» до Труда (пос. Колосистый);

31 Ст-ца Елизаветинская, ул. Красная - от Калинина до Восточной;

32 Поселок Индустриальный, ул. Евдокимовская от Милютинской до Весенней;

33 Ст-ца Елизаветинская - ул. Калинина от Красной до Набережной;

34 ул. им. Александра Покрышкина - от Дзержинского до дома № 2/2;

35 ул. Заполярная - от Азовской до дома № 133;

36 ул. 4-я Линия - от Славянской до Круговой;

37 ул. Круговая - от дома № 24 по Круговой до 4-ой Линии;

38 ул. Старокубанская - от Новой до Уральской;

39 ул. Бургасская - от Димитрова до Айвазовского;

40 ул. Тюляева - от Комсомольской до Сормовской;

41 хутор Ленина - ул. Раздольная - от Оружейной до Наримановской;

42 Станица Сарокорсунская - ул. Пролетарская от Чонгарской до Северной;

43 ул. им. Демченко - от Крупской до Джубгинской;

44 ул. Сормовская - от Старокубанской до 1 Мая;

45 ул. Космонавтов - от Карасунской до Кирова;

46 ул. им. Невкипелого - от Автолюбителей до Снесарева.

47. ул.Степная - от Димитрова до Адыгейской Набережной;

48. ул. им. Каляева - от дома № 4 до Атарбекова;

49. ул. Химзаводская - от Береговой до Индустриальной;

50. ул. Онежская - от Уральской до Центральной;

51. ул.Харьковская - от Минской до Калинина;

52. ул.8-го Марта - от Крупской до Фадеева;

53. ул. Гимназическая - от Кубанской Набережной до Красной;

54. 8 ул.Мира - от Морской до Криничной.