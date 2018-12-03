В десятке лучших пляжей России - половина кубанских

Жители курортов Краснодарского края неохотно делятся лучшими местами для отдыха. Местные привыкли купаться и загорать на пляжах, где не так уж и много народу. А вот туристы, которые приезжают отдыхать на побережье Черного моря охотнее рассказывают о полюбившихся уголках. Аналитическое агентство ТурСтат даже опросило туристов и узнало, какие пляжи в России – лучшие. Рейтинг составили на основании отзывов в Интернете. Причем оценивали не просто по тому, где песок лучше, а рассматривалась еще и чистота воды, самого пляжа, есть ли лежаки, туалеты, душ, как налажена работа служб спасения и обустроены ли места для инвалидов.

- Выяснили, где в этом году отдыхали россияне, и какой пляж им понравился больше всех, - объяснили в ТурСтате. – Так оказалось, что лучшие российские пляжи находятся на курортах Краснодарского края, Крыма и Калининградской области, а также на Байкале.

Половину из почетной десятки мест, где людям нравится купаться и загорать, занимают курорты Кубани. На втором месте рейтинга, после Ялты, пляж в поселке Джемете, что под Анапой. На четвертом – Новороссийск, на пятом – Имеретинка, на шестом - коса в Ейске. Восьмое место досталось прибрежной полосе в селе Лазаревском.

КСТАТИТоп-10 пляжей России

1. «Массандровский пляж», Ялта, Крым;

2. поселок Джемете, Анапа;

3. «Золотой пляж», Феодосия, Крым;

4. Суджукская коса, Цемесская бухта, Новороссийск;

5. «Имеретинский», Адлер, Сочи;

6. Долгая коса, ст. Должанская, Ейск;

7. Куршская коса, пос. Лесной, Калининградская область;

8. «Чайка», село Лазаревское, Сочи;

9. «Посольский сор», озеро Байкал, Бурятия;

20. «Янтарный», пос. Янтарный, Калининградская область.