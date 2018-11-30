2018-12-03T13:24:30+03:00
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Газификация Республики Адыгея продолжается

Адыгея заручилась поддержкой руководства «Газпрома» для дальнейшей газификации региона
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Были обсуждены вопросы газификации региона в рамках реализации соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что в 2018 году «Газпром» завершил строительство нескольких межпоселковых газопроводов. До конца года планируется закончить сооружение газопровода к ст. Дагестанской Майкопского района. Кроме того, компания окончила проектирование еще семи газопроводов - в Гиагинском, Красногвардейском, Тахтамукайском и Шовгеновском районах.

Одновременно «Газпром» ведет работу, направленную на увеличение производительности газотранспортных мощностей на территории республики. Так, продолжаются проектно-изыскательские работы для строительства газопровода-отвода и новой газораспределительной станции (ГРС) «Новый Сад». Она заменит старые ГРС - «Новый Сад», «Яблоновскую» и «Октябрьскую», загрузка которых достигла предельного уровня. Реализация проекта даст возможность подключения новых потребителей в Тахтамукайском районе.

В то же время актуальным остается вопрос исполнения обязательств региона по подготовке потребителей к приему газа.

Глава Адыгеи отметил конструктивное взаимодействие региона с ПАО «Газпром», благодаря которому эффективно реализуются совместные мероприятия в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Адыгея находится в числе регионов-лидеров по уровню газификации. Однако для динамичного развития республики нам необходимы новые энергомощности. Данный вопрос – стратегический. От его решения во многом зависят темпы привлечения инвестиций, промышленного роста, строительство жилых микрорайонов, социальных объектов. Особенно это касается активно развивающихся Тахтамукайского и Теучежского районов, а также горной части республики, где создается туристский кластер. В этих зонах уже сегодня энегропотребности превышают имеющиеся мощности. Поэтому мы рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество с ПАО «Газпром» и решение обозначенных задач, влияющих на повышение качества жизни жителей региона, - отметил Мурат Кумпилов.

Между ПАО «Газпром» и Республикой Адыгея подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о газификации.

В 2005–2017 годах «Газпром» инвестировал в развитие газификации региона 1,1 млрд руб. Построено 13 межпоселковых газопроводов. Уровень газификации республики увеличен с 69,3% до 93,4% на 1 января 2018 года (в среднем по России — 68,1%).

На территории Адыгеи действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома» – в г. Майкопе. Продолжается строительство станции в а. Тахтамукай.

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