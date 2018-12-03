Убийц многодетной матери из Псебая будут судить на закрытом процессе

Убийц матери пятерых детей Натальи Дмитриевой из поселка Псебай в Мостовском районе Краснодарского края будут судить на закрытом процессе. Представителям СМИ и общественности не удастся попасть в зал судебного заседания, где на скамье подсудимых предстанут 16-летний подросток Максим и его 20-летний товарищ Савелий Никифоров.

Следствие пришло к выводу, что перед изнасилованием они нанесли женщине 19 ударов камнем по голове. Им вменяется убийство по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью (ч. 2 ст. 132 УК РФ). Также в зависимости от роли подозреваемым инкриминируются кража (ст. 158 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ).

- Процесс закрыт по нескольким причинам, - пояснил "КП" - Кубань" старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин. - Это связано, во-первых, с тем, что один из обвиняемых не достиг совершеннолетнего возраста. Кроме того, в судебном процессе будут озвучиваться детали сексуального преступления.

Напомним, зверское убийство произошло в ночь на 14 мая. Женщина вместе с подругой в тот вечер сидела в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к Наталье прицепились двое парней, которые ударили ее камнем по голове. А затем надругались.

В начале следствия обвиняемые признавали свою вину, то теперь все отрицают. Они утверждают, что к убийству Натальи не причастны, придумывая различные версии, которые смогли бы увести их от ответственности.

Как выяснили следователи, за месяц до убийства в Псебае оба обвиняемых уже совершили преступления. Савелий Никифоров 2 апреля вместе с другим сообщником проник в салон красоты и похитил товар на сумму 105 тысяч рублей, а 17-летний обвиняемый 12 апреля украл у сверстника куртку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/652733" frameborder="0"></iframe> Чудовища из Псебая.Как накажут подонков, зверски убивших многодетную мать?

- Следователь отдела МВД по Мостовскому району возбудил и тут же прекратил уголовное дело по факту грабежа в силу малозначительности деяния, также он не стал направлять документы для постановки подростка на учет в отдел по делам несовершеннолетних, хотя в «отказном» постановлении упомянул, что сделает это, - рассказал Виталий Зубенко.

Сейчас в отношении следователя тоже ведется проверка, материалы выделены в отдельное производство. Следственная группа из центрального аппарата Следкома направила представление в адрес начальника главного следственного управление СУ СК РФ по Краснодарскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В результате расследования, своих должностей лишились директор, его заместитель по учебно-методической работе и социальный психолог гимназии, где учился 17-летний Максим. А начальник отдела ПДН администрации Мостовского района привлечен к дисциплинарной ответственности.

Дело в отношении двоих подозреваемых в убийстве Натальи Дмитриевой сейчас переданно в суд, Савелий может отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, а вот его младший товарищ получит гораздо меньший срок. Ему нет 18 лет.

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