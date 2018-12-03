2018-12-03T17:23:31+03:00
Общество

На Кубани спасатели сняли со льдины енота

Зверек плавал в море и не мог выбраться на берег [фото, видео]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Енота сняли со льдины. Фото: "Кубань-СПАС"Енота сняли со льдины. Фото: "Кубань-СПАС"
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- Срочно приезжайте, иначе он замерзнет и умрет! – местные почему-то позвонили по номеру пожарных «01». Они сообщили, что на льдине в море уже несколько дней сидит енот и не может выбраться на берег – там его ждут бродячие собаки. За судьбой этого пушистика следил весь Приморско-Ахтарск – небольшой городок на берегу Азовского моря в Краснодарском крае.

А вызволили из ледяных глыб пленника сотрудники «Кубань-СПАСА» - именно им передали просьбу местных пожарные.

- Как в замерзшем море оказался зверек, неизвестно. На сам выбраться на берег он не мог. То сидел на льдине, то плюхался в воду – не все ж море полностью замерзло. А когда подплывал к берегу, там его гнали собаки, и он обратно уходил в море, - рассказывает один из спасателей. – Мы вытаскивали его в пяти метрах от берега. Но поймать енота оказалось не так-то просто.

При виде спасателей енот прыгал с льдины на льдину и не давался им в руки.

В Приморско-Ахтарске спасли енота.

- Хотя видно было, что енот был очень изможден, у него было мало сил, - рассказывают в «Кубань-СПАС». – Но несмотря на это, нам пришлось за ним побегать. По пояс в воде, гонялись за енотом минут двадцать.

А ловили енота сразу четыре спасателя. И он, негодник, еще убегал от них.

Зверька посадили в мешок и увезли в лес. Фото: Кубань-СПАС

Зверька посадили в мешок и увезли в лес. Фото: Кубань-СПАС

Когда же все-таки зверька поймали, его посадили в мешок и увезли подальше от моря.

-Животное дикое, видно, что не домашнее, - объясняют спасатели. – Мы вывезли енота в лес, там и выпустили.

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