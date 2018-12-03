Больничный – без бумаг

В круглом столе, организованном Краснодарским региональным отделением Фонда и «Комсомольской правдой» - Кубань», опытом внедрения новых сервисов поделились руководители медицинских учреждений, представители общества инвалидов, бизнес-сообщества и администраций Лабинского и Курганинского районов.

Один из самых востребованных цифровых сервисов Фонда в Краснодарском крае – Электронный листок нетрудоспособности.

Цифровой формат упрощает процедуру оформления больничного и для пациентов, и для работодателей. Кубань сейчас находится в десятке регионов-лидеров по выдаче электронного листка нетрудоспособности, хотя край включился в этот проект только 1 июля прошлого года, - отметил управляющий Краснодарским региональным отделением ФСС РФ Александр Рунов.

По словам начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения ФСС РФ Натальи Борзило работа по переводу бумажного листка в цифровой формат началась еще в 2014 году. Пилотными регионами РФ стали четыре области — Астраханская, Новосибирская, Белгородская, Тамбовская, а также республики Татарстан и Крым. Сегодня на Кубани ежедневно выписывают около 1 тысячи электронных листков нетрудоспособности.

Оценили новшество и пациенты, и врачи, и работодатели.

Представитель Детской краевой больницы Наталья Дысина поделилась опытом внедрения ЭЛН. Как рассказала спикер, документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, организации и направляется в автоматизированную систему ФСС. А работодатель может получать его, направив запрос. Кроме того, страхователю не потребуется представлять электронные листки нетрудоспособности при проведении Фондом проверок. Но самое главное преимущество такого больничного в том, что пациенту, например, из Курганинска в случае ошибки не нужно ездить в Краснодар, чтобы что-то исправить. Все происходит удаленно.

Кроме того, электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять или испортить. Если врач, заполняя бумажный формуляр, допускает ошибку и она обнаруживается только в отделе кадров, то гражданину приходится оформлять дубликат. А в случае с электронным больничным любая ошибка исправляется моментально. Да и само заполнение электронной формы не превышает нескольких минут, что экономит время и врачу и пациенту.

– Есть еще и одно важное преимущество - сроки выплат. Деньги приходят в течение 10 дней, независимо от деятельности работодателя, его возможных финансовых затруднений и тому подобных факторов, - подчеркнула Наталья Борзило.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Лабинского района Инна Хаустова, присутствовавшая на круглом столе, отметила, что преимущества, которые дают подобные сервисы, привлекательны для людей по многим параметрам. «В первую очередь это экономия времени, сил, возможность быть в курсе предоставляемых государством социальных услуг здесь и сейчас. Мы видим результаты внедрения электронного больничного, который за короткий срок стал достаточно популярным и востребованным. Потому что это удобно, и это подтверждают как медучреждения, так и пациенты. Поэтому такие сервисы нужны сегодня, как никогда. Этого требует время и Фонд социального страхования делает значимый прорыв в данной области».

С момента реализации закона, система обязательного социального страхования стала более прозрачной.

- Закон предусматривает право пациента получать либо электронный лист нетрудоспособности, либо бумажный. Если страхователь отказывается принимать электронную форму больничного, то это говорит о его некомпетентности, что исправляется несложной консультацией у сотрудников ФСС. Более того, ЭЛН – это реализация Федерального закона, соответственно, в любом субъекте России работодатель обязан его принять. Если на этой почве возникает конфликтная ситуация, то следует обратиться по телефонам горячей линии Фонда, или посмотреть рубрику «Вопрос-ответ» на его сайте, где есть разъяснения на самые частые обращения, - подытожил управляющий региональным отделением Фонда Александр Рунов.

К слову, для работодателей проводятся специальные семинары, где представители ФСС в деталях объясняют тонкости работы с сервисами, отвечают на все возникающие вопросы.

По мнению Александра Шагалова, директора 20 филиала, обслуживающего Мостовской, Лабинский и Курганинский районы, сегодня перед Фондом стоят задачи модернизации социального страхования, цель которой – усиление социальной защищенности работающих граждан. «Переход на подобные электронные сервисы безусловно помогает обеспечить население необходимыми мерами государственной поддержки в сфере страхования. Фонд социального страхования делает все возможное, чтобы жизнь граждан была удобна в плане информирования и получения социальных услуг. По мере совершенствования этих сервисов, мы будем способствовать их успешной реализации».

В целом, как подвел итог Александр Рунов, Фонд социального страхования сегодня ведет кропотливую работу по внедрению новых электронных социальных сервисов. Вся она направлена на то, чтобы россиянам стало удобнее пользоваться услугами Фонда, а система их получения была максимально простой и прозрачной.