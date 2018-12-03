Социальные услуги переходят в цифровой формат

В круглом столе, организованном Краснодарским региональным отделением Фонда и «Комсомольской правдой» - Кубань», опытом внедрения новых сервисов поделились руководители медицинских учреждений, представители общества инвалидов, бизнес-сообщества и администраций Лабинского и Курганинского районов.

Один из самых востребованных цифровых сервисов Фонда в Краснодарском крае – Электронный листок нетрудоспособности.

-Кубань сейчас находится в десятке регионов-лидеров по выдаче электронного листка нетрудоспособности, хотя край включился в этот проект только 1 июля прошлого года, - отметил управляющий Краснодарским региональным отделением ФСС РФ Александр Рунов.

Электронный больничный – не единственный цифровой проект Фонда. Его специалисты рассказали еще об одном проекте, который упрощает процедуру проезда к местам санаторно-курортного лечения для льготной категории граждан по путевкам, предоставленным Фондом.

- Этот проект запущен совместно с РЖД, - рассказывает начальник отдела по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан Валентина Петрущенко. - Бесплатный проезд будет осуществляться при помощи электронных талонов, а для получения документов достаточно будет зарегистрироваться на сайте РЖД или предъявить паспорт в железнодорожной кассе - другие документы не нужны.

Раньше гражданину надо было придти с необходимым пакетом документов в филиал регионального отделения Фонда, чтобы получить именное направление. Получив его, льготник шел в железнодорожную кассу и брал билет на поезд.

Если при заполнении документов в медицинской организации, или в Фонде допускалась ошибка, то инвалиду приходилось снова проходить весь этот маршрут. Сейчас же получателю услуг достаточно только прийти Фонд, где специалисты проверят и занесут в базу все необходимые данные, после чего инвалид может получить электронный ж\д билет в филиале регионального отделения в день обращения.

Оформить электронный талон можно и не выходя из дома – через Личный кабинет на сайте www.rzd.ru. При оформлении через сайт льготник может выбрать удобный для него поезд, вагон и место. Это очень удобно, ведь часто данными льготами пользуются люди, чье здоровье не позволяет отстаивать очереди и совершать многочисленные визиты по учреждениям.

Участник круглого стола Борис Панков, заместитель главы администрации по социальным вопросам Курганинского района, отметил эффективность работы внедряемых сервисов. «Это большой шаг для Фонда, потому что цифровизация сейчас происходит повсюду. Радует то, что все к месту и по времени. И важно, чтобы это могли оценить люди, граждане, для которых создаются эти сервисы. Они способствуют комфорту и улучшают жизнь населения. ЭЛН, талоны РЖД, социальный навигатор и другие нововведения – все это дает гражданам ряд преимуществ, бережет их время и облегчает жизнь».

В целом, как подвел итог Александр Рунов, Фонд социального страхования сегодня ведет кропотливую работу по внедрению новых электронных социальных сервисов. Вся она направлена на то, чтобы россиянам стало удобнее пользоваться услугами Фонда, а система их получения была максимально простой и прозрачной.