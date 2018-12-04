2018-12-03T19:02:00+03:00
Экономика

Компания OMNIPAY выходит на международный рынок

Компания OMNIPAY запускает глобальную платежную систему OmniPay уже в декабре текущего года. Преимущества данной революционной технологии платежей обсуждались на конференции с участием создателей этой международной системы и специалистов рынка блокчейн-п
Василий БУСЛАЕВ
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Фото: предоставлено компанией OMNIPAYФото: предоставлено компанией OMNIPAY
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Криптовалюты появились в мире совсем недавно, но уже сейчас на рынок выходят инструменты ее глобального использования, самой передовой из которых является первая всемирная платежная система с цифровыми активами распределенного типаOmniPay.

Эти услуги оказывает компания с аналогичным названием - Omnipay. Цифровой кошелек OmniPay предоставляет собой удобные в использовании и безопасные услуги транзакций как для государственных структур, так и для бизнеса – корпоративных и частных клиентов.

Как отметил в своей презентации представитель OMNIЧарльз Смит, система позволяет использовать всего один «кошелек» для одновременного хранения всех известных в мире цифровых валют. В отличие от иных платежных систем, только OMNI позволяет использовать в реальной жизни приобретенный ранее «биткоин». OmniPay позволяет свободно конвертировать любую валюту через смарт-контракты и межсетевые шлюзы без каких-либо затрат на ее обмен и не подвергаясь опасности в связи с участием в сделке третьей стороны. В отличие от других «электронных кошельков», OmniPay предлагает новую технологию для более быстрого заключения сделок, а их безопасность обеспечивается тремя вариантами оплаты: с помощью СМС, путем использования отпечатка пальца либо распознавания лица на смартфоне для проведения транзакции.

При этом в любое время возможно восстановить утерянные данные с помощью функции back up.

Фото: предоставлено компанией OMNIPAY

Фото: предоставлено компанией OMNIPAY

Роль наличных денег в системе OmniPay выполняет цифровая валюта OmniCash – полноценная и высокопроизводительная блокчейн, начальная стоимость которой составляла $0,4, но сейчас возросла до $850 млн. Технология OmniCash объединяет основную и вспомогательные цепочки взаимодействия партнеров, в результате чего любой человек или компания в случае возникновения желания расширить свой бизнес

до блокчейн, сможет самостоятельно настроить соответствующий сервис. OmniCash позволяет производить оплату за любые товары и услуги, а проблему сбора денег возьмет на себя эта электронная система. В ближайшее время к ассортименту услуг будет добавлена функция оффлайн оплаты, эквивалентная APPLE PAY или PayPal в области цифровых валют.

Сейчас заканчивается отладка программного обеспечения, и в ближайшие дни OmniPay будет доступна для пользователей. OmniCash также будет запущен до конца года. «Мы намереваемся продвигать нашу систему в разных частях Европы. В следующем году планируем вывести OmniPay на азиатский и американский рынки и в итоге распространить ее по всему миру», - отметил г-н Смит.

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