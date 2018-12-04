2018-12-05T15:30:18+03:00
Спорт

Краснодар – Ростов 5 декабря 2018: Прогноз на матч 1/4 финала Кубка России

Прогноз на первый матч 1/4 финала Кубка России Краснодар - Ростов. Встреча состоится 5 декабря 2018 года в 19:30 на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОФото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
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Южное дерби возвращается на стадион «Краснодара». На этот раз «Краснодар» и «Ростов» померяются силами в четвертьфинале Кубка России. Турнир в этом году проходит по новому формату - с этой стадии соперники определяют сильнейшего в двух матчах. А, значит, командам есть смысл в первой встрече сыграть осторожнее. Но вряд ли это может касаться игры между «Краснодаром» и «Ростовом».

Ровно месяц назад соперники уже встречались в 13-м туре премьер-лиги и выдали огненный матч, который завершился со счетом 2:2. После ничьи с «Ростовом» краснодарцы выиграли пять матчей подряд, а «желто-синие» со счетом 0:0 сыграли с «Динамо» и ЦСКА и на выезде уступили «Зениту» 0:2.

У «Краснодара» перед зимней паузой наметился невероятно плотный график из-за участия сразу в трех турнирах, не исключено, что Мурад Мусаев использует возможность дать отдохнуть лидерам. Впрочем, как показал матч против «Урала», «черно-зеленые» могут без них стать еще сильнее. И у Валерия Карпина наверняка есть соображения, как остановить мощную атаку «быков». Болельщиков ждет интересный кубковый матч.

«Краснодар» и «Ростов» провели 18 официальных очных встреч – 17 в Чемпионате России и 1 в финале Кубка страны. В этих играх «быки» отпраздновали успех 9 раз, 1 раз выиграли ростовчане и еще 8 игр завершились вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 25:14 в пользу «быков».

Несмотря на видимое преимущество «Краснодара», которому чрезывычайно важно добиться успеха в первом матче, в предстоящей игре вероятна результативная ничья.

Серия потрясающих побед команды Мусаева впечатлила букмекеров, которые считают хозяев поля фаворитами предстоящей встречи. На победу «Краснодара» коэффициент 1,8, на ничью – 3,5, на победу «Ростова» - 4,85.

Победа с минимальным перевесом «Краснодара» также выглядит вполне логичным прогнозом на этот матч.

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