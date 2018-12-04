2018-12-05T15:30:18+03:00
Экономика

Сбербанк организовал в Краснодаре лекцию-концерт скрипача Михаила Казиника для воспитанников детских домов

Мероприятие «Я обнимаю Вас музыкой», прошло в Краснодарской Филармонии имени Г.Ф. Пономаренко
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ПАО СБЕРБАНКФото: ПАО СБЕРБАНК
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Серия выступлений в рамках проекта «Я обнимаю Вас музыкой» объединяет крупные города России. Лекции-концерты скрипача, музыковеда, педагога и поэта Михаила Казиника уже прошли в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В Ростове и Краснодаре слушателями и участниками лекции стали более 550 детей.

- Мы хотим дать детям те эмоции и навыки, которые пригодятся им в жизни, помогут адаптироваться. Эта лекция познакомит детей с миром классической музыки и подарит эмоции и вдохновение, с которым ребята будут жить еще долгое время, - сказал управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко.

Выступления в рамках проекта призваны не только открыть для детей мир классической музыки, но и уберечь их от негатива.

- Мы договорились с руководством Сбербанка устроить такие встречи с детьми из детских домов, поскольку именно эти дети находятся в зоне риска. А у нас есть шансы и возможности избавить ребенка в будущем от агрессии, от мести миру за то, что его недолюбили. Через музыку можно это сделать, потому что музыка – это в чистом виде любовь, - отметил Михаил Казиник.

Фото: ПАО СБЕРБАНК

Фото: ПАО СБЕРБАНК

Как рассказал музыкант, он может трансформировать лекцию в зависимости от того, какие дети пришли ее послушать, как они реагируют на происходящее. «Я выстраиваю свое выступление так, что дети ни на секунду не почувствуют, что я их обучаю. Школа не должна учить, школа должна играть: познание значительно сильнее, когда оно - в театрализованной, игровой форме», - говорит Михаил Казиник.

Лекция о классической музыке проходит в легкой игровой форме. Так, например, Михаил Казиник в начале своего выступления сразу показывает, что скрипка – это не какой-то недосягаемый музыкальный инструмент, ведь она появилась как инструмент шутов. В руках Михаила Казиника скрипка начинает подражать курице, кричащему петуху, поющим птичкам – все это приводит детей в зале в восторг и вызывает смех.

На сцену с Михаилом Казиником также вышел его сын Борис, тоже скрипач. Вместе они представили с помощью своих скрипок противоборство двух мальчишек.

Слушатели лекции смогли попробовать себя в качестве пианистов, исполнив вместе с Михаилом Казиником музыкальные фрагменты.

Как рассказали в Сбербанке, серия лекций-концертов – это не первый социальный и культурный проект банка. В частности, для поддержки незрячих и слабовидящих было создано мобильное приложение «Искусство вслух» с тифлокомментариями, а два года назад начался совместный с Пушкинским музеем проект «Видеть невидимо» - первая в России выставка специальных тактильных картин для незрячих (репродукции работ Пикассо, Гогена, Боттичелли), которая уже прошла в 15 городах России. С 27 ноября по 23 декабря выставка открыта в Краснодаре.

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