В Новороссийске после отравления в Раевской на директора «Водоканала» завели дело

Инцидент произошел еще в октябре 2018 года. Тогда в инфекционную больницу Новороссийска массовое начали обращаться жители станицы Рaевской. 48 человек госпитализировали с кишечной инфекцией. 16 из них, среди которых 13 человек – дети, слегли с дизентерией.

Два дня проходили подворовые oбходы. Специалисты Роспотребнадзора осматривали людей. После эпидрасследований выяснилось, что причиной инфекции стало "употребление питьевой воды несоответствующего качества".

- В воде, которая подается в дома людей, обнаружили микробное загрязнение, - сообщали тогда в краевом Роспотребнадзоре. - Произошло это в результате частых порывов и аварий на водопроводе.

Прокуратура провела проверку публикаций о массовом отравлении.

- Мы выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны должностных лиц администрации города, образовательных учреждений и «Водоканала», - сообщают в прокуратуре Краснодарского края. - Чтобы устранить нарушения, прокурор города внес представления главе Новороссийска, МУП «Водоканал» и направил исковое заявление в суд.

Во время расследования выяснилось - «Водоканал» оказывал жителям Раевской некачественные услуги.

- Не обеспечена круглосуточная подача питьевой воды через централизованную систему, а содержание хлора (для обеззараживания - Авт.) было ниже допустимого уровня, - добавили в прокуратуре региона.

Кроме того, в отобранных пробах воды выявили превышение общего микробного числа вредных бактерий.

- На руководителя «Водоканала» завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровью потребителей, - добавили в прокуратуре края.

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