2018-12-05T15:30:18+03:00
Общество

В Краснодаре по утрам и вечерам пустят дополнительные электрички

Всего выйдет 14 составов
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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В Краснодаре пустят дополнительные электричкиВ Краснодаре пустят дополнительные электрички
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Вообще-то, электрички итак курсировали по Краснодару и между пригородом. Вот только расписание у поездов было не удобное. Горожане не успевали утром на них добираться на работу, а вечером — обратно. Но вот молитвы краснодарцев услышали и с 10 декабря начнут ходить еще 14 составов. Причем утром и вечером!

- Ежедневно услугами пригородного железнодорожного транспорта пользуются более 8 тыс. человек в Краснодаре. По существующим направлениям функционируют 40 рейсов, - говорит гендиректор АО «Кубань Экспресс-Пригород» Максим Жуков. - С понедельника, 10 декабря, по самым востребованным направлениям добавятся еще 14: из Комсомольского микрорайона в центр города, а также из станицы Динской, поселков Афипского и Ильского в Краснодар и в обратном направлении.

От вокзала «Краснодар-1» электричка отправится в 07.35, прибудет в «Пашковскую» в 07.55. Вечером - в 19.16, прибудет в 19.39.

От станции «Пашковская» на железнодорожный вокзал отправится в 08.10, прибудет в 08.33. Вечером – в 19.54, прибудет- в 20.17.

Из «Краснодара-1» в сторону пос. Афипского - в 07.16, 16:40, прибудет в пос. Афипский в 07.49, 17.13.

Из Краснодара в поселок Ильский в 18.35, прибудет в 19.42.

Из пос. Афипского в Краснодаре в 08.09, 17.41, прибудет в 08.39, 18.11

Их пос. Ильского в 19.59, прибудет в Краснодар в 20.46.

Из ст. Динской в 08.05, 19:41, прибудет в Краснодар в 8.48, 20.24.

Из Краснодара в Динскую - в 06.49, 18:42, прибудет в 07.38, 19.26.

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