Как сэкономить и продлить ресурс двигателя при жестком режиме зимней езды

В морозы при коротких поездках по городу мотор не прогревается до рабочих температур. Из-за этого он выходит из строя раньше положенного. Предотвратить поломки может грамотный выбор моторного масла.

Чем опасна зима для двигателя?

При низких температурах мотор использует больше топлива. Но в таком режиме оно сгорает не полностью и в небольших количествах попадает в масло. Из-за этого масло быстро теряет свои свойства. Проще говоря – хуже смазывает подвижные детали и недостаточно эффективно борется с трением. А оно – главные враги двигателя.

Каким должно быть масло?

Обеспечивающим легкий запуск при низких температурах, защищающим от износа при эксплуатации в режиме «старт-стоп», а также оно не должно давать вредным отложениям образовываться на деталях двигателя.

Какое масло выбрать?

В автомобильных магазинах до конца 2018 года появятся новые виды синтетического масла линейки Rosneft Magnum Ultratec. Его одобряют почти все ведущие автопроизводители. Масла разработаны как раз для жестких городских режимов эксплуатации.

В чем преимущества новинок?

Масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 поможет повысить экономию топлива.

Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40 позволяет сократить износ, а также уменьшить низко- и высокотемпературные отложения (в том числе сажи) на деталях двигателя. Производителю масла удалось достичь этого благодаря специальному пакету присадок последнего поколения.

В какие моторы можно заливать Rosneft Magnum Ultratec?

Инновационная технология масла разработана специально для современных автомобилей ведущих мировых производителей. Среди них Audi, Chevrolet, Citroen, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, ЛАДА, ГАЗ, УАЗ.

Какие еще есть масла у «Роснефти» и чем они отличаются?

В конце 2017 года Компания вывела на рынок концептуально новую линейку современных всесезонных масел для легкового транспорта - Rosneft Magnum. Разработчики провели масштабные лабораторные и стендовые испытания, усилили разные сильные стороны продукта и получили 5 типов масел для разных групп автомобилистов.

Rosneft Magnum ULTRАTEC - для самых современных автомобилей с максимальным уровнем эксплуатационных свойств;

Rosneft Magnum COLDTEC - для работы в условиях низких температур;

Rosneft Magnum RUNTEC - для работы с увеличенным интервалом замены масла;

Rosneft Magnum MAXTEC - для максимальной защиты двигателя с большим пробегом;

Rosneft Magnum CLEANTEC - для поддержания чистоты двигателя со сроком эксплуатации более 10 лет.

Справка

Компания «Роснефть» — лидер по инновациям в российской нефтегазовой отрасли. Ведет бизнес на всех этапах от добычи и переработки нефти до реализации готовых нефтепродуктов более чем в 100 странах мира.

Стать крупнейшим производителем высококачественных смазочных материалов в России компании удалось благодаря научному потенциалу, включающему в себя более 10 проектных и научно-исследовательских институтов, а также собственной ресурсной базе минеральных и синтетических масел.

Подробнее см. на сайте http://magnum.rosneft-lubricants.ru/ .