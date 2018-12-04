2018-12-04T17:06:14+03:00
Карта Кубани

В Адыгее обсудили готовность к обеспечению безопасности в период новогодних праздников

Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл совместное заседание антитеррористической комиссии в РА и оперативного штаба в РА, в рамках которого обсуждались вопросы обеспечения антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения Новогодних праздников.

По информации начальника УФСБ России по Адыгее Виктора Шаменкова, в текущем году осуществлена проверка антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан. В результате внесено 155 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. Привлечены к административной ответственности руководители 10 организаций.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Виктор Шаменков отметил потребность в принятии дополнительных мер организационного и управленческого характера в сфере антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов возможных террористических устремлений. По его мнению, руководитель и работники каждой организации должны не просто формально располагать всей необходимой документацией, а уметь своевременно реагировать на возникающие актуальные и потенциальные угрозы безопасности. При этом все недостатки, которые ранее выявлялись в ходе проверок, должны быть устранены в самые кратчайшие сроки.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Врио министра внутренних дел по РА Мурадин Брантов доложил, что запланировано проведение комиссионных проверок объектов, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских мероприятий, на предмет их соответствия требованиям инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Кроме того, места проведения мероприятий и прилегающие территории будут обследованы и взяты под полицейскую охрану. В период празднования полиция перейдёт на усиленный режим несения службы. Налажено взаимодействие с другими органами силового блока и частными охранными предприятиями.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Врио начальника управления Росгвардии по РА Иван Гричанов также доложил о готовности личного состава и запланированных мероприятиях по предотвращению возможных угроз.

О проводимой работе по обеспечению защищённости мест проведения праздничных мероприятий в Майкопе доложил и.о. мэра города Аслан Китариев.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя доклады, отметил, что к деятельности по обеспечению общественной безопасности необходимо привлекать членов добровольных народных дружин.

Отдельно глава республики поручил в преддверии праздников ещё раз проверить готовность коммунальных служб всех муниципалитетов. Особое внимание - горной части республики. Соответствующее поручение было дано министру строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Валерию Картамышеву и руководству Майкопского района.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

При этом Мурат Кумпилов подчеркнул, что на тротуарах и площадях расчисткой снега должна заниматься малая техника, которая не разрушает плиточное покрытие.

- Если повторится ситуация, когда коммунальные службы не справятся со своей задачей, как это произошло в Майкопе, должны быть приняты меры прокурорского реагирования, - подытожил глава РА.

Здесь же было дано поручение определить места проведения крещенских празднеств и подготовить обустроенные безопасные купели. Кроме того, глава региона напомнил руководителям муниципалитетов, что следует в ближайшие дни подготовить населённые пункты к народным гуляньям: смонтировать уличную иллюминацию, установить ёлки на площадях, украсить торговые точки и кафе.

В рамках заседания была заслушана информация о работе по обеспечению антитеррористической защищённости объектов торговли, спортивной инфраструктуры.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Председатель комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов доложил о мерах по противодействию идеологии терроризма, поддержанию в регионе межнационального мира и согласия.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил главам городов и районов, а также сельских поселений подключиться к деятельности профильного комитета.

- Вместе с Комитетом РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ «точечно» работайте по противодействию терроризму. Встречайтесь с семьями и окружением людей, входящих в группу риска; беседуйте с ними, ведите разъяснительную работу, - сказал глава республики.

Далее участники заседания заслушали доклад главы Кошехабльского района Заура Хамирзова о результатах работы муниципальной антитеррористической комиссии.

В завершение члены антитеррористической комиссии в РА утвердили план работы на 2019 год.

В рамках совещания также состоялось награждение отличившихся в деятельности по профилактике терроризма. Благодарностью главы Адыгеи отмечены Владимир Алтунин и Теучеж Тугуз.

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