2018-12-05T16:33:02+03:00
Общество

Суд признал незаконными обыски у двух вице-мэров Сочи

А иск в отношении еще одного чиновника курорта в суде Краснодара не приняли
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На фото Иван Бомбергер (слева), Сергей Юрин и Анатолий Рыков. Фото: администрации Сочи.На фото Иван Бомбергер (слева), Сергей Юрин и Анатолий Рыков. Фото: администрации Сочи.
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В октябре в администрации Сочи прошли обыски по делу о коррупции, тогда же стало известно о задержании сразу двух известных фигур - первого вице-мэра Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова. Их, как и еще ряд бывших чиновников курорта, подозревают в получении 145 миллионов рублей взяток от учредителя одной из крупных строительных компаний.

Басманный суд Москвы арестовал Юрина и Рыкова до 15 декабря. Позднее их адвокаты обратились с жалобами. В них указывали на нарушения, которые допустили правоохранители во время обыска. Например, в случае Юрина, не было адвокатов, когда оперативники были в его доме. А защитник Рыкова в своей жалобе писал, что Басманный суд в нарушение всех норм рассмотрел материал Следкома России, который не подписал следователь.

В итоге Московский горсуд, рассмотрев жалобы, признал незаконным обыски дома у подозреваемых.

- На заседании рассматривалась апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы по поводу обыска в жилище первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина, - сообщили в пресс-службе Московского городского суда. - Постановление отменили, дело направили на новое рассмотрение.

Аналогичное решение Мосгорсуд принял и в отношении Анатолия Рыкова.

В это время идет следствие и в отношении еще одного сочинского чиновника - и. о. мэра курорта Ивана Бомбергера. Его адвокат тоже подал жалобу в суд. Только о том, что подзащитного задержали незаконно, и находиться в СИЗО он не должен. Но Октябрьский райсуд Краснодара этот иск не принял.

Самого Бомбергера задержали 24 октября по обвинению в превышении служебных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома. Силовиков также заинтересовала покупка квартиры самим вице-мэром несколько лет назад. За 90 квадратных метров элитной недвижимости на Черноморском побережье он по документам заплатил всего 1 миллион рублей.

Напомним, в апреле этого года, когда в Сочи и Краснодаре прошла волна арестов чиновников администрации и застройщиков, Иван Бомбергер оказался вне подозрений правоохранителей. Несмотря на то что уже несколько лет занимает ключевую должность в сфере жилищного строительства курорта.

Тогда, весной, за решеткой оказались его коллеги по службе в мэрии первый вице-мэр Мугдин Чермит, заместитель градоначальника Юрий Паламарчуки директор сочинского департамента имущества Владимир Пермяков.

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