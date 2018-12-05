2018-12-05T16:33:02+03:00
Общество

Проект нового выезда из Краснодара закончат в октябре 2019 года

Длина новой магистрали - 36 километров
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Влад КОМЯКОВ.Фото: Влад КОМЯКОВ.
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О том, что в городе появится новая магистраль, ранее власти уже сообщали. Транспортный коридор обеспечит и проезд к поселку Новознаменскому, и переезды через ж/д путии создаст новый въезд в центральную часть города - на Северную и Володарского, а также к стадиону ФК «Краснодар».

- Без преувеличения, это самый масштабный проект в сфере дорожного строительства, который за последние десятилетия реализуется в кубанской столице, - сказал мэр краснодара Евгений Первышов. - И сейчас важно на всех этапах максимально четко организовать всю работу, и выполнить ее вовремя.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Транспортный коридор разбит на семь этапов, три из которых в ведении краевого Минтранса, остальные - администрации Краснодара.

Подрядчиков для проектирования магистрали «улица Володарского - Тихорецкая - трасса М-4» в Краснодаре уже выбрали - это три организации «Краснодаравтодорпроект», «Центрпроект» и «Инжпроектстрой».

Правда, проектирование всех этапов намечено только на октябрь 2019 года.

Общая протяженность магистрали непрерывного движения - 36 километров. Реализовать проект планирует в течение шести лет.

- Ориентировочная стоимость проекта - около 22,6 миллиарда рублей, - добавляют в администрации Краснодара.

Ранее сообщалось, что началась подготовка проекта планировки территории для возведения развязки в районе пересечения улиц Уральская, Лизы Чайкиной и Новороссийская с выходом на проезд 4-й Тихорецкий в Краснодаре.

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