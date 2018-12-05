2018-12-07T12:07:33+03:00
Общество

Проект нового выезда из Краснодара закончат в октябре 2019 года

Длина новой магистрали - 36 километров
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Влад КОМЯКОВ.Фото: Влад КОМЯКОВ.
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О том, что в городе появится новая магистраль, ранее власти уже сообщали. Транспортный коридор обеспечит и проезд к поселку Новознаменскому, и переезды через ж/д путии создаст новый въезд в центральную часть города - на Северную и Володарского, а также к стадиону ФК «Краснодар».

- Без преувеличения, это самый масштабный проект в сфере дорожного строительства, который за последние десятилетия реализуется в кубанской столице, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - И сейчас важно на всех этапах максимально четко организовать всю работу, и выполнить ее вовремя.

Транспортный коридор разбит на семь этапов, три из которых в ведении краевого минтранса, остальные - администрации Краснодара.

Инфографика: Кирилл БИРЮКОВ.

Инфографика: Кирилл БИРЮКОВ.

Сначала построят транспортную развязку, соединяющую улицы Тихорецкую и Володарского (1). Затем проведут реконструкцию на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой (2), а также Тихорецкой от Восточно-Кругликовской до 4-го Тихорецкого проезда (3). После этого построят дорогу по 4 Тихорецкому проезду от Тихорецкой до Лизы Чайкиной (4).

Кроме того, запланировано строительство участка дороги от 4-го Тихорецкого проезда до развязки через ж/д пути в районе поселка Плодородного (5). От развязки проложат дорогу до трассы М-4 «Дон» (6).

Последний этап - строительство подъезда к поселку Индустриальному. Дорогу проложат от развязки через ж/д пути в районе поселка Плодородного до улицы Милютинской (7).

Подрядчиков для проектирования магистрали в городе уже выбрали - это три местные организации - «Инжпроектстрой», «Центрпроект» и «Краснодаравтодорпроект». Каждая из них будет отвечать за свой фронт работ. Правда, проектирование всех этапов закончат только в октябре 2019 года. Сами же строительные работы начнутся лишь после того, как проекты пройдут госэкспертизу.

Общая протяженность магистрали - 36 километров. И с точки зрения оперативности воплощения достаточно долгий - реализовать его будут шесть лет.

- Ориентировочная стоимость проекта - около 22,6 миллиарда рублей, - добавляют в администрации Краснодара.

Ранее сообщалось, что начал готовиться еще один проект. Полным ходом идет планировка территории для возведения развязки в районе пересечения улиц Уральская, Лизы Чайкиной и Новороссийская с выходом на проезд 4-й Тихорецкий в Краснодаре. Более того, специалисты уже продумали для водоотвода устройство закрытой ливневой канализации.

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