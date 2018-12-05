2018-12-07T12:07:33+03:00
Конкурсы и тесты

Создатели фильма «Елки Последние» ждут краснодарских героев

Кто получит билеты на премьеру фильма «Елки», определят читатели сайта «Комсомольской правды» - Кубань» [голосование]
Евгения СОРОКА
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Создатели «Елок» хотят отметить людей, совершивших добрые дела,Создатели «Елок» хотят отметить людей, совершивших добрые дела,
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Новый год у жителей Краснодарского края ассоциируется уже не только с праздничным оливье и ароматными мандаринами. В преддверии праздников на большие экраны выходит очередная часть зимней саги Тимура Бекмамбетова «Елки…». Все части комедий в прокате посмотрели 145 миллионов человек.

В этом году выходит седьмая и заключительная лента. Зрители снова увидят на экране все тех же героев Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Дмитрия Нагиева, Елену Яковлеву, Веру Брежневу.

А еще создатели «Елок» хотят отблагодарить жителей Кубани, которые своими подвигами и просто хорошими делами прославились благодаря сайту kp.ru. Вместе с партнерами фильма мы запускаем голосование, где наш читатель до 7 декабря может поддержать того или иного героя из Краснодарского края. Победитель получит билеты на звездную премьеру. В Краснодаре она состоится 21 декабря, главным гостем станет - один из актеров комедии Даниил Вахрушев.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

В этой подборке мы напомним истории о наших героях.

Краснодарская пенсионерка задержала опасного грабителя-рецидивиста

В 2016 году краснодарская пенсионерка спасла своих 11 внуков, три правнука и взрослого сына.

В дом 75-летней Марии Пак забрались грабители, когда семья садилась ужинать. Угрожая оружием, они стали зверски избивать всех и требовать деньги. Не щадили преступники даже детей. В этот самый момент Мария Константиновна набросилась на одного из мужчин и мертвой хваткой вцепилась ему руками в шею. Да так, что здоровенный детина взвыл волком. А второй грабитель дал деру.

Мария Пак. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мария Пак. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пока ждали полицейских, налетчика завернули в ковер - чтобы не выбрался и тоже не сбежал. Уже потом выяснилось, что скрутила пенсионерка опасного 40-летнего рецидивиста, который 17 лет провел в тюрьме за убийство и грабеж.

Курсанта, экстренно посадившего самолет в Адыгее, наградили орденом Мужества

В апреле 2018 года 26 -летний курсант Краснодарского авиационного училища Михаил Еманов проходил практику под Майкопом, отрабатывал самостоятельное управление Л-39.

Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета влетел журавль. Л-39 стал неуправляемым. Обычно в таких условиях летчики катапультируется, но не наш герой. Михаил посадил самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.

Михаил Еманов. Фото: Александр РАЙКО

Михаил Еманов.Фото: Александр РАЙКО

Его филигранной посадкой коллеги и руководство продолжают восхищаться до сих пор. Мало того, что у Л-39 были минимальные повреждения, так еще и Михаилу удалось избежать трагедии. Самолет мог рухнуть на крыши домов хутора Косинов, где живут 400 человек, или газонаполнительную станцию, но, к счастью, летчик сумел увести взбунтовавшийся «Альбатрос». В октябре парня наградили орденом Мужества.

Мальчик спас маму во время наводнения в Туапсе

Стихию, обрушившуюся на село Кривенковское Туапсинского района, жители запомнят надолго. Во время ливня местная речушка Спорная вышла из берегов и превратилась в ревущий, бушующий поток, сметающий все на своем пути.

В этот момент 39-летняя Татьяна Лелюк вместе с 12-летним сыном Сережей были дома. Женщина прилегла отдохнуть, мальчик сидел у компьютера. Как вдруг он услышал устрашающий грохот воды.

Татьяна и Сергей Лелюк. Фото: Анна БУРЛАКОВА

Татьяна и Сергей Лелюк. Фото: Анна БУРЛАКОВА

- Мама, просыпайся! - закричал Сережа, в суматохе собирая сумку.

Вода прибывала так быстро, что они не смогли даже открыть дверь дома. Тогда Татьяна вместе с сыном забрались на крышу дома, где провели долгих четыре часа. К счастью, семью заметили сотрудники МЧС, которые и спасли Татьяну и Сережу.

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