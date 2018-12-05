Юрий БУРЛАЧКО: Кубань не остановится в своем развитии

Перспективные цели и стратегические планы развития региона рассмотрели 28 ноября в Краснодаре на 15-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва. Ее работу возглавил спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Также в сессии принял участие губернатор региона Вениамин Кондратьев, заместители главы региона, министры и депутаты ЗСК. В ходе сессии в первом чтении были приняты бюджет Краснодарского края на 2019-2021 годы и Стратегия экономического развития Кубани до 2030 года. Кроме того, в ходе заседания депутаты рассмотрели проекты Индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Заседание открыл председатель ЗСК.

Стратегия-2030

Сам документ представил министр экономики края Александр Руппель. Он убежден, что главная цель Стратегии-2030 - сделать Кубань конкурентоспособным регионом, магнитом для талантливых предпринимателей, лидером юга России. Проект предусматривает деление региона на семь экономических зон.

Напомним, что накануне в ЗСК прошли парламентские слушания по проектам главных финансовых документов региона. На ней председатель ЗСК отметил значимость принимаемых документов.

- Стратегия, безусловно, важна и необходима. Невозможно получить грандиозные результаты без планирования целей. Такой регион, как Краснодарский край, не может остановиться. Только двигаясь вперед, мы можем создать достойные условия для жителей нашего края. Нет никаких сомнений в том, что документ, который мы рассматриваем, удачный, перспективный. Изложенная в Стратегии программа - это программа действий для каждого из нас, - прокомментировал Юрий Бурлачко.

По его словам, авторский коллектив Стратегии стремился вложить в нее идеи, на основе которых возможно создать систему стратегического управления развитием Кубани. А для того чтобы она смогла в полной мере использовать свои преимущества, необходимо концентрировать усилия и ресурсы на стратегических направлениях, связанных с повышением конкурентоспособности как региона в целом, так и его отдельных территорий и отраслей. Проект документа разрабатывался 1,5 года.

Бюджет Краснодарского края

Подробно о бюджетном планировании на 2019-2021 годы рассказал министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко. Он акцентировал внимание на том, что доходная часть бюджета предусмотрена с превышением над расходной. Кроме того, документ сохранил свою социальную направленность.

- Проектом закона предусмотрены доходы краевого бюджета на 2019 год в сумме 234 млрд рублей; на 2020 год - 236,4 млрд рублей; на 2021 год - 242 млрд рублей, - заявил Сергей Максименко.

В целом налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет края на 2019 год сформированы в объеме 272,5 млрд рублей, что превысит показатели 2018 года на 7,4%. Как отметил министр, положительная динамика поступлений в краевой бюджет сохранится.

Технологии в законодательном процессе

15 сессия депутатов краевого парламента отличалась от предыдущих заседаний. Теперь вместо стопок документов на столах участников сессии стояли удобные компактные мониторы, на которые в онлайн-режиме выводились все необходимые документы повестки дня. Работа в новом электронном формате существенно ускорила процесс и сделала его более экологичным. Современное оборудование было установлено по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко.

Введение этой системы позволило краевому парламенту сократить канцелярские расходы и значительно сэкономить бумагу.